FC Aschheim: Durchbeißen bis zur Winterpause Duell gegen den Tabellennachbarn

Fußball-Bezirksligist FC Aschheim will seine aktuell ansprechende Form auch gegen den FC Schwabing unter Beweis stellen und den Tabellennachbarn im Auswärtsspiel auf Distanz halten.

Aschheim – Die beiden Teams sind sich in dieser Saison bereits zweimal begegnet: Im Hinspiel der Punkterunde gewannen die Aschheimer mit 3:1, im Toto-Pokal quittierten sie – ebenfalls daheim – eine 1:3-Niederlage. „Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Schwabing ist eine gute Mannschaft, und am Ende entscheiden da Nuancen“, erwartet FCA-Coach Coach Thomas Seethaler am Sonntag (14.30 Uhr) ein enges Spiel.

Gerade vor eigenem Publikum präsentierte sich der FC Schwabing zuletzt in guter Verfassung, schlug die SpVgg Kammerberg (5:1) sowie den TSV Rohrbach (4:0) deutlich und ist damit seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Auch beim FC Aschheim ist ein positiver Trend zu erkennen – in den vergangenen sieben Partien gab’s beim 1:3 gegen den SV Nord-Lerchenau nur eine Niederlage. Seethaler: „Wir sind gut drauf und wollen unbedingt etwas holen, bevor es dann im letzten Spiel vor der Winterpause im Ortsderby gegen den SV Dornach geht.“