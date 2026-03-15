FC Aschheim dreht das Spiel gegen Siegsdorf trotz vieler Chancen

Der FC Aschheim bleibt dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Trotz zahlreicher vergebener Chancen gewann das Team mit 2:1 gegen Siegsdorf.

Am Ende war es Vincenzo Contento egal, wie viele Torchancen seine Schützlinge im Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf vergeben oder wie oft sie aussichtsreiche Angriffe nicht klug genug zu Ende gespielt hatten. Wichtig war dem Trainer des FC Aschheim nur, dass seine Fußballer mit ihrem 2:1-Erfolg weitere drei Punkte einfuhren und dem zeitgleich ebenfalls siegreichen Bezirksliga-Spitzenreiter VfB Forstinning auf den Fersen blieben.

„Wir haben uns nicht ausreichend belohnen können, aber dann das Spiel zum Glück trotzdem gedreht. Aber eigentlich hätten wir wirklich noch höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen“, sagte der FCA-Coach. Nachdem die Gäste-Abwehr nach einem Pass von Didier Nguelefack den Abschluss von Antonio Saponaro in höchster Not geblockt (11.), Saponaro seinen Distanzschuss zu zentral angesetzt hatte (15.), vergab der Tabellenletzte eine Topchance, als Elias Mayer einen Flankenball von Felix Brandner aus drei Metern vorbei köpfte (17.).

Aschheims Diego Contento schoss dann übers Tor (18.), und der Vorletzte ging bei seiner zweiten und letzten klaren Gelegenheit der Partie in Führung: Ein Eckstoß von der linken Seite segelte genau auf den Kopf von Fabian Aigner (25.). Auf der anderen Seite war wenig später auf FCA-Torgarant Saponaro Verlass, der eine gut getimte Flanke von Teejo Pejazic per Kopf zu seinem 18. Saisontreffer in die Maschen verlängerte (37.).

Nach der Pause blieben die Platzherren dran und drängten auf das 2:1. Nguelefack zielte knapp am langen Eck vorbei (57.), ehe Alexander Gschwend mit dem dritten Kopfballtor des Abends einen Eckstoß von Diego Contento verwertete (60.). Pejazic (84.) sowie Mehmet Ekici und Saponaro in der Nachspielzeit schnupperten beim Tabellenzweiten an weiteren Treffern.

FC Aschheim – TSV Siegsdorf 2:1 (1:1). FC Aschheim: Kuqi – Montilla (65. Wimmer), Bajraktari, Gschwend, A. Contento – Pejazic (86. Antonic), Schubert (51. Ekici), Trabelsi, D. Contento, Nguelefack – Saponaro. Tore: 0:1 Aigner (25.), 1:1 Saponaro (37.), 2:1 Gschwend (60.). Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (FC Alemannia München). Zuschauer: 120.