FC Aschheim: Alpay Özgül macht in letzter Sekunde den Derby-Coup perfekt SV Dornach taumelt

Ortsrivale FC Aschheim hat der Ergebniskrise des SV Dornach in der Fußball-Bezirksliga Nord ein weiteres schmerzhaftes Kapitel hinzugefügt: Das 1:2 war die vierte Heimniederlage in Serie und ließ den Kontakt zur Spitzengruppe abreißen.

Dornach/Aschheim – „Diesmal hatten wir das Glück auf unserer Seite und haben spät das entscheidende Tor gemacht“, freute sich der Aschheimer Trainer Thomas Seethaler über den Coup im Derby. Den machte Alpay Özgül mit seinem Treffer in der 90. Minute perfekt: Christos Ketikidis hatte einen Freistoß von der Mittellinie auf den Kopf von Maximilian Finke serviert, der dann für den vor dem Tor lauernden Özgül auflegte.

Den besseren Start erwischten die Dornen. Der spielende Co-Trainer Manuel Ring prüfte FCA-Keeper Leon Westner (3.), Manuel Wagatha köpfte den Ball an die Latte (5.), Josef Zander vergab sträflich frei das sichere 1:0 (18.).

Aschheim meldete sich mit zwei Eckstößen an: Der erste landete auf der Latte (28.), nach der folgenden Ecke wurde ein Tor von Alpay Özgül wegen eines angeblichen Stürmerfouls nicht gegeben (29.), dann traf der Stürmer aus Abseitsposition (31.). Mit ihrer ersten gut herausgespielten Offensivaktion gingen die Gäste in Führung. Alessandro De Marco marschierte über die rechte Seite bis auf die Grundlinie, brachte den Ball scharf herein, und Patrick Müller drückte die Kugel im Reinrutschen über die Linie (42.).

Gleich nach Wiederbeginn bestraften die Dornacher einen riskanten Pass von Westner, eroberten den Ball 20 Meter vor dem Aschheimer Kasten, Ring bediente Zander in der Mitte – schon stand es 1:1, und alles war wieder offen (48.).

Ihre spielerische Linie fand die Heimelf allerdings nicht wieder, ließ sich in der von vielen Fouls geprägten Partie den Schneid abkaufen. „Ich finde, wir haben unverdient verloren, allerdings haben wir hinten auch zweimal geschlafen“, sagte der Dornacher Trainer Ring. Dessen hartes Einsteigen gegen Westner (65.) sorgte für Diskussionsstoff, ein Partenfelder-Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben (68.). (GUIDO VERSTEGEN)

SV Dornach – FC Aschheim 1:2 (0:1).