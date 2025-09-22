FC Arnsberg siegt auswärts souverän

In einem intensiv geführten Spiel setzte sich der FC Arnsberg mit 2:0 gegen den TSV Ingolstadt Nord durch. Die Partie begann ausgeglichen, wobei beide Teams sich in der ersten Halbzeit weitgehend neutralisierten. Trotz engagierter Offensivversuche blieb der erste Durchgang torlos.

Nach der Pause erhöhte Arnsberg den Druck und wurde in der 65. Minute belohnt: Oliver Bauer traf nach einem schnellen Konter zur verdienten Führung. Der TSV Ingolstadt Nord versuchte zu reagieren, fand jedoch keine Antwort auf die gut organisierte Defensive der Gäste. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Daniel Schieber (90.) mit einem präzisen Abschluss für die Entscheidung.

Der FC Arnsberg zeigte eine reife Vorstellung und gewann verdient durch eine konzentrierte zweite Halbzeit. Der TSV Ingolstadt Nord agierte bemüht, konnte jedoch offensiv zu wenig Durchschlagskraft entwickeln. Arnsberg überzeugte vor allem durch Effizienz und eine stabile Abwehr.