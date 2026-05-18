FC Anzing-Parsdorf verliert trotz starker Leistung - Noch eine Chance

Stand lediglich ergebnistechnisch im Regen: Trainer Peter Beierkuhnlein (hinten) sah einen starken Auftritt seines FC-Teams um (rot) Kilian Blumberg. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Eigene Fehler kosteten den Vorletzten das Spiel gegen Trudering. Doch der FC Anzing-Parsdorf hat am letzten Spieltag noch eine Chance.

Der Vorletzte ließ gegen das Topteam der Kreisliga 3 in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss zu. „Der Matchplan wurde ideal umgesetzt und wir kamen allein in den ersten zehn Minuten zu vier, fünf super Möglichkeiten. Leider wurde zu ungenau abgeschlossen“, lobte und kritisierte der Coach zugleich. Die Chancenverwertung ist einer der Gründe, weshalb der FC im Tabellenkeller steckt.

„Wir haben vor allem in der ersten Hälfte ein super Spiel gezeigt“, bilanzierte Peter Beierkuhnlein nach dem 0:3 seines FC Anzing -Parsdorf gegen den TSV Trudering. „Wir waren in der ersten Halbzeit die viel bessere Mannschaft, und wenn wir in Führung gegangen wären, wäre es für Trudering schwer geworden, das Spiel noch einmal zu drehen.“

Nach dem Seitenwechsel wurde es hektischer. Nach einem der vielen weiten Bälle rutschte ein Verteidiger aus, wodurch Lukas Perzlmaier allein auf FC-Torhüter Nico Guba zulaufen und einschießen konnte (55.). Auch beim 0:2 halfen die Gastgeber gehörig mit. Ein Rückpass zum Torwart geriet zu kurz, Manuel Modrian erlief den Ball und bestrafte den Fehler (68.). Modrian schloss in der 75. Minute einen Konter zum 3:0 ab.

„Am Freitag hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Der Gegner hat unsere Fehler genutzt. Wir haben uns leider in Halbzeit zwei selbst geschlagen, indem wir Geschenke verteilt haben“, ärgerte sich Beierkuhnlein. Da der SV Zamdorf am Sonntagnachmittag den FC Rot-Weiß Oberföhring mit 4:1 besiegte, hat der FC Anzing-Parsdorf am letzten Kreisliga-Spieltag noch eine letzte Chance, den Relegationsplatz zu erreichen und den Klassenerhalt in der Saisonverlängerung zu sichern.