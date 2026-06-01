FC Anzing-Parsdorf verliert klar und steigt ab – Rot in Minute sieben

Die rote Karte für (re.) Gabriel Hrase wollte auch FCAP-Kapitän (Nr. 6) Peter Rauch nicht einleuchten. – Foto: Christian Riedel

„Es steht noch ein Spieler in unmittelbarer Nähe. Der Gefoulte wäre sehr wahrscheinlich nicht an den Ball gekommen, weil er das Foul einfach ziehen wollte und sich den Ball circa sieben Meter vorgelegt hatte“, ärgerte sich Beierkuhnlein über die (zu) harte Entscheidung des Unparteiischen. „Bis dahin und danach hatten wir gute Möglichkeiten, Chancen zu kreieren.“ In Unterzahl schwanden jedoch zunehmend die Kräfte: „Es hatte 30 Grad, danach war es fast unmöglich“, so der spielende FC-Abteilungsleiter Peter Rauch. „Wir haben bis zum 0:3 daran geglaubt, dann war es durch.“

Auch wenn die Ausgangslage für den FC Anzing -Parsdorf vor dem letzten Spieltag denkbar ungünstig war, ging die Mannschaft von Trainer Peter Beierkuhnlein optimistisch in die Begegnung mit dem SV Zamdorf. Nach sieben Minuten jedoch war die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Kreisliga 3 fast erloschen. Gabriel Hrase hatte für ein als Notbremse gewertetes Foulspiel die rote Karte gesehen.

Bis kurz vor der Halbzeit hielten die zehn Hausherren das Spiel offen, nach einem Fehlpass am eigenen Strafraum konnte Stefan Ellinger jedoch zum 0:1 einschießen (35.). In der 43. Minute erzielte Luis Petavy aus dem Gewühl heraus das 0:2. „Anschließend sind es die Kräfte und die Unterzahl, die dem Gegner in die Karten spielen“, so der FC-Coach. Das 0:3 durch Markus Hierl zog in der 50. Minute endgültig den Stecker. In der Schlussphase erzielten Leonard Evertz (75.), Juri Braun (90.) und erneut Ellinger (94.) das vierte, fünfte und sechste Zamdorfer Tor. Peter Rauch hatte in der 80. Minute zwischenzeitlich auf 1:4 verkürzt.

Durch die 1:6-Niederlage des FC Anzing-Parsdorf war nicht nur der eigene Abstieg besiegelt, Zamdorf war dadurch gerettet und Steinhöring muss in die Relegation. „Glückwunsch an Zamdorf zum Klassenerhalt und wir wünschen Steinhöring als ebenfalls Ebersberger Mannschaft viel Erfolg in der Relegation“, zeigte sich Rauch als fairer Sportsmann. Seine Analyse des Abstiegs fiel derweil härter aus: „Wir hatten über die ganze Saison einfach zu wenig Beteiligung, zu wenig Fokus auf Fußball. Viele Spieler waren mehrere Wochen im Urlaub und wir hatten ständig wechselnde Aufstellungen, keine Eingespieltheit und zu wenig Teamgeist. Wir sind verdient abgestiegen. In den letzten Wochen haben wir aber bewiesen, dass wir es im Kreuz gehabt hätten. Das ist das Bitterste.“

Coach Beierkuhnlein stieß ins selbe Horn: „Über die Saison hinweg hatten wir vom Kader her nicht die Breite, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dünn besetzt und mit den Verletzten war es dann nicht machbar. Zusätzlich haben wir viele Spiele, bei denen wir besser waren, verloren.“