FC Anzing-Parsdorf steht im Abstiegskampf vor dem Alles-oder-Nichts Kreisliga München von Wolfgang Herfort · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

FB KL Steinhöring ( schwarz )Benedikt Redl – Foto: Sro

Mehrere Teams kämpfen in der Kreisliga um wichtige Punkte. Der FC Anzing-Parsdorf droht nach sieben Niederlagen die rote Laterne zu übernehmen.

Dem SC Baldham-Vaterstetten fehlt beim Gastspiel in Ottobrunn „die halbe Mannschaft“, wie Gediminas Sugzda berichtet. Der Coach ist dennoch „optimistisch, denn wir haben bis jetzt gut gespielt und wollen genauso weitermachen“. Seit seine Mannschaft die von Sugzda geforderten Basics umsetzt, ist der SCBV erfolgreich – nach dem Winter wurden alle drei Ligaspiele gewonnen. „Mir ist wichtig, dass die Mannschaft diszipliniert spielt, zweikampfstark agiert und mit dem Willen zum Erfolg antritt“, erläutert Baldhams Trainer seine unverhandelbaren Prinzipien. Dass mit dem TSV Ottobrunn der bislang stärkste Rückrundengegner wartet, verrät der Blick auf die Tabelle. Ottobrunn liegt nur drei Punkte hinter Baldham auf Platz fünf und holte in der vergangenen Woche beim spektakulären 4:4 gegen Phönix einen späten Punkt. „Ottobrunn ist gut, sie haben sich gut entwickelt“, erkennt Sugzda an.

„Klar, in dieser Phase zählen nur die Punkte“, bekennt Benedikt Fürst, Abteilungsleiter der Pframmerner Fußballer. Dass die Leistung der Ersten im Derby beim FC Anzing-Parsdorf „nicht gerade das war, was wir uns vorstellen, wissen alle“. Die drei Punkte vom 3:2-Auswärtserfolg machen sich trotzdem gut auf dem Konto. Jetzt sollen drei weitere folgen. Wobei Spielertrainer Stefan Lechner mit der bisherigen Ausbeute des Jahres hochzufrieden ist. „Wie wichtig die sieben Punkte sind, die wir bislang geholt haben, werden wir wohl erst am Ende der Saison sehen.“ Denn wieder einmal hat das Verletzungspech den TSV Oberpframmern eingeholt. Erneut hat es Spielertrainer Nummer zwei, Florian Lechner, erwischt (Knie). Laut Bruder Stefan gehe es jetzt „nur darum, den Abstand nach hinten gleichzuhalten oder zu verbessern“. Was in Waldtrudering mit voraussichtlich nur 13 einsatzfähigen Spielern ein schwieriges Vorhaben werden dürfte.