FC Anzing-Parsdorf startet mit Neu-Coach Mayr in die Saison Umbruch von Julian Betzl · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser

Lauern von Beginn an auf gegnerische Fehler: die FC-Kicker (rot, li.) Andreas Schmid und Luis Hollerieth. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der FC Anzing-Parsdorf eröffnet die Kreisklasse-Saison gegen den SV Dornach II. Wolfgang Mayr verpflichtete mit den Brüdern Muhamet und Renato Vreto zwei Neuzugänge.

Die erste Mannschaft des FC Anzing-Parsdorf wird heute im heimischen Stadion die neue Kreisklasse-Saison eröffnen (Anstoß 19.30 Uhr). Ein Neuanfang mit neuem Trainer. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga hat Wolfgang Mayr (37) das Kommando übernommen und versucht, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Brüder-Paar für den FC Anzig-Parsdorf: „Definitiv eine Verstärkung“ Kein leichtes Unterfangen, nachdem mehrere Routiniers ihre Karriere beendet hatten. Zudem hat der FCAP nach dem strukturellen Zusammenschluss nun auch eine sportliche Konsequenz gezogen. Mit nur mehr zwei statt bisher drei Mannschaften wird man im Spielbetrieb vertreten sein. Mayr sieht es positiv: „Wir sind mehr zusammengewachsen, jünger aufgestellt“.

„Langjährige Zugpferde wie Peter Rauch“ seien zwar „nicht eins zu eins zu ersetzen“. Man werde aber versuchen, das „im Kollektiv aufzufangen“. Hilfreich dürften dabei ein paar Neuzugänge sein: Muhamet „Manus“ Vreto (25). Mayr: „Mit dem habe ich in Helfendorf noch selber zusammengespielt.“ Sowie Renato Vreto (22), der zuletzt im Dress des FC Markt Schwaben spielte. „Die Brüder sind definitiv eine Verstärkung für uns“, sagt Mayr. Landesliga-Erfahrung für den FC Anzing-Parsdorf Die nötige Routine erhofft er sich von Maximilian Meinhardt (32), der aus Bayreuth den Weg nach Parsdorf gefunden hat und Landesligaerfahrung mitbringt. Der FCAP-Trainer sieht den Kader gut aufgestellt: „An einem guten Tag sind wir schwer zu schlagen.“ An der Einsatzbereitschaft könne er ebenfalls nichts bemängeln: „Mindestens 18 Leute waren es bislang immer im Training.“