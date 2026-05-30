FC Anzing-Parsdorf muss gewinnen – sonst droht Steinhöring die Abstiegsrelegation

Die Teamkollegen nochmal aufrichten: Kilian Blumberg (links) und Andreas Hetzel haben sich mit dem FC Anzing-Parsdorf eine Rettungschance erkämpft. – Foto: Christian Riedel

Im Abstiegskampf sind am Samstagnachmittag, 15 Uhr, die Ergebnisse der Begegnungen FC Anzing -Parsdorf gegen den SV Zamdorf und TSV Steinhöring gegen FC Rot-Weiß Oberföhring nicht nur relevant für den eigenen Verbleib in der Liga, sondern auch für das Wohl und Wehe der anderen.

Würde auch der letzte Spieltag der Kreisliga München 3 im Fernsehen übertragen, wäre das ein Fest für den übertragenden Sender. An der Tabellenspitze gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Phönix München und dem TSV Trudering mit jeweils 53 Punkten.

Zur Ausgangslage: Die besten Karten für den direkten Klassenerhalt in dieser Konstellation hat Zamdorf (32 Punkte). Mit einem Punkt ist die Mannschaft von Maximilian Krüger gerettet. Damit wäre nicht nur automatisch der FC Anzing-Parsdorf abgestiegen, sondern auch Steinhöring sicher in der Relegation. Das heißt: Um sich selbst und auch Steinhöring zu helfen, muss der FCAP gewinnen. Parallel dazu muss auch Steinhöring (29 Punkte) gegen Oberföhring (23 Punkte) gewinnen, ansonsten kann weder die Rotherbl-Elf Zamdorf noch Anzing-Parsdorf Oberföhring überholen.

„Die Ausgangslage ist ziemlich klar. Wir müssen erst einmal unser Spiel gewinnen. Dafür werden wir auch alles tun, was nötig ist“, betont Thomas Rotherbl. „Am schlimmsten wäre es, wenn die anderen für uns spielen und wir machen unsere Aufgabe nicht. Deswegen müssen wir Vollgas geben.“ Auch FCAP-Trainer Peter Beierkuhnlein weiß, dass viel zusammenkommen muss, damit der Samstag erfolgreich wird: „Klar könnte die Ausgangslage besser sein. Allerdings haben wir uns in den letzten Wochen erarbeitet, dass wir noch eine Chance haben – und diese wollen wir natürlich nutzen.“

Der FC Anzing-Parsdorf war vor einigen Wochen schon abgeschlagen, durch eine Siegesserie kam er jedoch wieder heran. „Wir trainieren gut und haben eine gesunde Mischung aus Lockerheit und Ernsthaftigkeit in den jeweiligen Trainingsinhalten“, gibt der Coach Einblicke in die Gefühlswelt der Spieler. „Ich denke, das Spiel wird von Kampf geprägt sein, weil es für die Mannschaften um alles geht. Geduld, Disziplin und Ehrgeiz werden womöglich die entscheidenden Tugenden sein“, betont der ehemalige Regionalligaspieler.

Ganz ähnlich fordert TSV-Trainer Thomas Rotherbl, dass seine Steinhöringer Spieler über die eigene Schmerzgrenze gehen: „Wenn es vielleicht auch heiß ist, wenn es weh tut oder wenn es schwierig wird, müssen wir alles versuchen. Wir müssen einfach drei Punkte holen.“

Rotherbl kann die Situation nach 30 Spieltagen richtig einordnen: „Die Tabelle lügt nicht. Wenn man von anderen abhängig ist, braucht man auch ein bisschen Glück.“ Da Steinhöring am Wochenende nicht direkt absteigen kann, ist die Anspannung zwar da, aber keiner ist verkrampft. „Das ist für den Kopf ganz gut“, so Rotherbl.

Beim FC Anzing-Parsdorf sieht das anders aus, doch Coach Beierkuhnlein glaubt an das Wunder: „Ich bin mir sicher, dass alle bis unter die Haarspitzen motiviert sein werden. Deswegen schaue ich voller Zuversicht auf das Spiel am Samstag.“