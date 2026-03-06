FC Anzing-Parsdorf muss gegen Helios-Daglfing dringend punkten

Abkappen, abspielen: Die FC-Kicker um (re.) Stephan Hinteregger sind Kunstrasen-Kombinationen gewöhnt. – Foto: Sro

„Ein echtes Heimspiel ist es nicht, aber auch kein Auswärtsspiel“, beschreibt Peter Beierkuhnlein ein Paradoxon, das sich einfach erklären lässt: Der FC Anzing-Parsdorf weicht am Freitagabend, 20 Uhr, für das Kreisligaspiel gegen den SV Helios-Daglfing erneut nach Vaterstetten aus, um dort auf Kunstrasen zu spielen. „Wir sind seit etwa fünf Wochen auf der Anlage und kennen den Platz.“

Der Kunstrasen im Sportzentrum wirft als neutrale Spielstätte bereits im März seine Schatten auf eine mögliche Relegation voraus, die ebenfalls je nach Liga nicht im Stadion der betreffenden Kontrahenten stattfindet. Um aber im Sommer in die Entscheidungsspiele einzuziehen und den Abstieg zu vermeiden, braucht Anzing-Parsdorf dringend Punkte. Mit neun Zählern liegt die Elf von Beierkuhnlein derzeit auf einem Abstiegsplatz, Kontrahent Helios-Daglfing hat bereits zehn Punkte mehr, ist aber nur knapp über dem Strich.