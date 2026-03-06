FC Anzing-Parsdorf muss gegen Helios-Daglfing dringend punkten

Der Abstiegskandidat empfängt am Freitag den Tabellennachbarn. Kapitän Rauch fordert: „Für uns ist ein Sieg Pflicht."
„Ein echtes Heimspiel ist es nicht, aber auch kein Auswärtsspiel“, beschreibt Peter Beierkuhnlein ein Paradoxon, das sich einfach erklären lässt: Der FC Anzing-Parsdorf weicht am Freitagabend, 20 Uhr, für das Kreisligaspiel gegen den SV Helios-Daglfing erneut nach Vaterstetten aus, um dort auf Kunstrasen zu spielen. „Wir sind seit etwa fünf Wochen auf der Anlage und kennen den Platz.“
Der Kunstrasen im Sportzentrum wirft als neutrale Spielstätte bereits im März seine Schatten auf eine mögliche Relegation voraus, die ebenfalls je nach Liga nicht im Stadion der betreffenden Kontrahenten stattfindet. Um aber im Sommer in die Entscheidungsspiele einzuziehen und den Abstieg zu vermeiden, braucht Anzing-Parsdorf dringend Punkte. Mit neun Zählern liegt die Elf von Beierkuhnlein derzeit auf einem Abstiegsplatz, Kontrahent Helios-Daglfing hat bereits zehn Punkte mehr, ist aber nur knapp über dem Strich.
Nachdem Aufstiegskandidat Phönix vergangene Woche eine Nummer zu groß war, sollte gegen ein Team aus dem hinteren Tabellendrittel gepunktet werden. „Wenn wir von der Bereitschaft an die zweite Halbzeit des letzten Spiels anknüpfen und unsere Fehler minimieren, ist alles drin. Ich bin guter Dinge“, betont Beierkuhnlein. Obwohl Helios-Daglfing in Abstiegsgefahr schwebt, hat die Mannschaft von Trainer Markus Oberndörfer mit nur 22 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga. Nach vorne geht angesichts von 24 Toren in 14 Spielen jedoch wenig.
Der FC muss den Abwehrriegel knacken, um drei Punkte einzufahren, gleichzeitig aber die eigene Defensive nicht vernachlässigen. „Wir müssen gut stehen und dürfen den Gegner nicht wieder zu Toren einladen“, so Kapitän und Abteilungsleiter Peter Rauch: „Für uns ist ein Sieg Pflicht, um näher an die Nichtabstiegsplätze zu kommen.“