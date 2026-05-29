FC Anzing-Parsdorf II kann Baldham II den Relegationsplatz servieren

FB A-Klasse Moosach (gelb)Benedikt Vollmayer nach dem 0:3 kurz vor der Pause – Foto: Sro

Der FC Anzing-Parsdorf II tritt am letzten Spieltag beim Tabellenzweiten Kirchheimer SC II an. Eine Niederlage der Kirchheimer würde dem SC Baldham-Vaterstetten II die Tür zur Relegation öffnen.

Aber das große „Aber“ folgt: Der FC Anzing-Parsdorf II verlor die letzten drei Partien recht sang- und klaglos. „Zudem haben wir sehr viele Urlauber und Verletzte“, erklärt FC-Coach Spyra. Wehrlos ergeben werden sich die Anzinger aber nicht: „Theoretisch ist alles möglich. Und wir werden unser Bestes geben.“ Ob dies gut genug ist für die Reserve des Landesligisten aus Kirchheim, wird sich zeigen.

Eine Steilvorlage könnte der FC Anzing -Parsdorf II seinen Nachbarn vom SC Baldham-Vaterstetten II liefern. Mit einem Sieg beim Tabellenzweiten Kirchheimer SC II würde die Mannschaft von Pero Klepsch und Stefan Spyra dir Relegationstür für den Landkreiskonkurrenten weit öffnen.

Unabhängig vom Ausgang des letzten Saisonspiels bleibt unterm Strich aber eine unbefriedigende Saison stehen für den FC Anzing-Parsdorf II. Nach dem neunten Rang in der Vorsaison wird auch dieses Endklassement nach einem schwierigen Spieljahr nicht besser aussehen.

Mehr als sich mit Saisonsieg Nummer vier zu verabschieden, kann sich die Kreisklasse-Reserve des ATSV Kirchseeon fürs Saisonfinale nicht vornehmen. Nach einem Jahr A-Klasse geht’s zurück in die B-Klasse.

Derbystimmung gibt’s noch einmal zum Saisonausklang im Grafinger Stadion. „Derby ist Derby. Da hängen wir uns noch mal rein, auf alle Fälle.“ Moosachs Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Werner freut sich auf das Nachbarschaftsduell mit hoffentlich vielen Zusehern. Trotz fehlender sportlicher Brisanz in der Tabelle. Dafür winkt dem Gästeteam sowie deren Fans anschließend der Besuch des Moosacher Feuerwehrfestes.

Durchwachsen fällt die Saisonbilanz für die beiden Mannschaften tabellarisch aus. Nach dem Zusammenschluss mit dem SV Bruck befand sich die Mannschaft von SG-Spielertrainer Marc Koch teilweise gefährlich nahe am einzigen Abstiegsplatz, bekam aber noch die Kurve. Auch der TSV Grafing II dürfte nach Rang drei im Vorjahr nicht ganz zufrieden sein mit dem Abrutschen ins untere Mittelfeld.

Eine Minimalchance auf den Relegationsrang zur Kreisklasse hat sich der SC Baldham-Vaterstetten II noch erhalten. Hierzu muss die Mannschaft von Trainer Ralf Rensch zwingend ihre Partie gegen Aschheim II gewinnen und der Konkurrent Kirchheimer SC II gegen den FC Anzing-Parsdorf II verlieren. Trotz der brisanten Ausgangslage finden die beiden Begegnungen nicht zeitgleich statt. „Nachzügler“ SCBV II weiß daher bereits bei Spielbeginn, ob noch die Relegationschance besteht.

Nicht beeinflussen lassen von allen Eventualitäten will sich auf alle Fälle der SCBV-Trainer Ralf Rensch: „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf das letzte Saisonspiel. Die Stimmung im Team ist positiv und jeder ist motiviert, noch einmal alles auf dem Platz zu geben. Unser Ziel ist es, die Saison mit einem Sieg erfolgreich abzuschließen.“