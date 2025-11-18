FC Anker Wismar trifft auf Aufsteiger SV Siedenbollentin

Tennis Borussia Berlin empfängt am Mittwochabend die Reserve des FC Hansa Rostock. TeBe konnte zuletzt nur Remis spielen, während die jungen Rostocker ein 2:2 gegen Schwerin holten. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld, haben aber den Blick nach oben nicht verloren. Für die Berliner wäre ein Heimsieg ein wichtiger Schritt, um wieder an die oberen Tabellenränge anzuknüpfen. Hansa II hingegen will seine Auswärtsform bestätigen. Es dürfte eine taktisch geprägte Partie werden, bei der Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Beim Flutlichtspiel am heutigen Dienstagabend trifft der FC Anker Wismar auf den starken Aufsteiger SV Siedenbollentin. Beide Teams haben zuletzt Federn gelassen: Wismar unterlag deutlich in Lichtenberg, Siedenbollentin kam gegen Schlusslicht Viktoria Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Für beide Teams ist dieses Spiel ein richtungsweisendes – Wismar braucht Punkte, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Siedenbollentin mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen könnte. Spannung ist garantiert.

Die Gäste aus Rathenow erwischten einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 5. Minute brachte José Luis Alejandro Aedo sein Team in Führung. Makkabi wirkte überrascht und tat sich schwer, in den Rhythmus zu finden. Nach einer knappen halben Stunde legte Luka Zdep nach und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause schwächte sich Rathenow, als Yohji Irvan Koré in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch anstatt Makkabi ins Spiel kommen zu lassen, blieb der FSV konzentriert. In der 63. Minute sorgte erneut Luka Zdep mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Zwar gelang Will Anderson Siakam in der 80. Minute noch der Anschlusstreffer, doch Gia Huy Phong stellte in der 90.+5 Minute den alten Abstand her.

---