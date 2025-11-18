 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

FC Anker Wismar trifft auf Aufsteiger SV Siedenbollentin

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 13. Spieltags

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Nord
FC Viktoria
Klosterfelde
F.C. Hansa II
Tasmania

Der 13. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord wird am heutigen Dienstagabend fortgesetzt. Der FC Anker Wismar empfängt dabei im im Duell zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern den Aufsteiger SV Siedenbollentin.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 20:00 Uhr
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
20:00live

Beim Flutlichtspiel am heutigen Dienstagabend trifft der FC Anker Wismar auf den starken Aufsteiger SV Siedenbollentin. Beide Teams haben zuletzt Federn gelassen: Wismar unterlag deutlich in Lichtenberg, Siedenbollentin kam gegen Schlusslicht Viktoria Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Für beide Teams ist dieses Spiel ein richtungsweisendes – Wismar braucht Punkte, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Siedenbollentin mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen könnte. Spannung ist garantiert.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
19:30live

Tennis Borussia Berlin empfängt am Mittwochabend die Reserve des FC Hansa Rostock. TeBe konnte zuletzt nur Remis spielen, während die jungen Rostocker ein 2:2 gegen Schwerin holten. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld, haben aber den Blick nach oben nicht verloren. Für die Berliner wäre ein Heimsieg ein wichtiger Schritt, um wieder an die oberen Tabellenränge anzuknüpfen. Hansa II hingegen will seine Auswärtsform bestätigen. Es dürfte eine taktisch geprägte Partie werden, bei der Kleinigkeiten entscheiden könnten.

---

So., 16.11.2025, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
1
4
Abpfiff

Die Gäste aus Rathenow erwischten einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 5. Minute brachte José Luis Alejandro Aedo sein Team in Führung. Makkabi wirkte überrascht und tat sich schwer, in den Rhythmus zu finden. Nach einer knappen halben Stunde legte Luka Zdep nach und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause schwächte sich Rathenow, als Yohji Irvan Koré in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch anstatt Makkabi ins Spiel kommen zu lassen, blieb der FSV konzentriert. In der 63. Minute sorgte erneut Luka Zdep mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Zwar gelang Will Anderson Siakam in der 80. Minute noch der Anschlusstreffer, doch Gia Huy Phong stellte in der 90.+5 Minute den alten Abstand her.

---

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
19:30

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
20:00

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
13:00

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
13:00

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
13:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 018.11.2025, 10:00 Uhr
redAutor