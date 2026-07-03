FC Anker Wismar mit Verstärkung von Hansa Rostock

Der FC Anker Wismar treibt die Kadergestaltung für die anstehende Spielzeit weiter voran und setzt dabei auf defensive Stabilität. Als Neuzugang für die rechte Außenbahn wurde der 22-jährige Rechtsverteidiger Nils Schulz verpflichtet. Der Defensivspieler kommt von der U23 des F.C. Hansa Rostock. Schulz durchlief die komplette Jugendabteilung der Rostocker und gehörte in den vergangenen drei Spielzeiten fest zum Oberliga-Kader der „Jungen Hanseaten“. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits die Erfahrung von über 80 Einsätzen im Männerbereich mit nach Wismar.

Ein moderner Außenverteidiger für den neuen Weg