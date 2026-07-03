FC Anker Wismar mit Verstärkung von Hansa Rostock

Bei den Personalplanungen des FC Anker Wismar für die neue Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord gibt es einen weiteren Vollzug zu vermelden. Mit Nils Schulz wechselt ein junger, laufstarker Rechtsverteidiger an die Küste. Schon morgen wartet auf das Team der nächste anspruchsvolle Härtetest gegen den Regionalligisten Greifswalder FC.
Verstärkung für die rechte Abwehrseite
Der FC Anker Wismar treibt die Kadergestaltung für die anstehende Spielzeit weiter voran und setzt dabei auf defensive Stabilität. Als Neuzugang für die rechte Außenbahn wurde der 22-jährige Rechtsverteidiger Nils Schulz verpflichtet. Der Defensivspieler kommt von der U23 des F.C. Hansa Rostock. Schulz durchlief die komplette Jugendabteilung der Rostocker und gehörte in den vergangenen drei Spielzeiten fest zum Oberliga-Kader der „Jungen Hanseaten“. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits die Erfahrung von über 80 Einsätzen im Männerbereich mit nach Wismar.
Ein moderner Außenverteidiger für den neuen Weg
Mit der Verpflichtung des Abwehrspielers gewinnt die Mannschaft spürbar an Dynamik. Schulz zeichnet sich durch hohes Tempo, ausgeprägte Laufstärke und ein solides Defensivverhalten auf seiner Position aus. Über seine Kernaufgaben in der Rückwärtsbewegung hinaus schaltet sich der Außenverteidiger immer wieder mutig in das Offensivspiel ein, um über die Außenbahn Druck auf den Gegner auszuüben.
Anspruchsvoller Prüfstein gegen einen Regionalligisten
Neben den personellen Weichenstellungen steht für die Mannschaft von Anker Wismar unmittelbar die nächste sportliche Herausforderung auf dem Programm. Am morgigen Samstag kommt es zu einem hochkarätigen Testspiel gegen den Regionalligisten Greifswalder FC. Die Partie wird um 16:30 Uhr angepfiffen und bietet dem Team eine optimale Gelegenheit, die spielerischen Abläufe unter hoher Belastung zu erproben und den Neuzugang weiter in das Mannschaftsgefüge zu integrieren.