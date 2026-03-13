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Ligabericht
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FC Angelburg stellt sich im Sommer neu auf
Teaser KLA Biedenkopf: +++ Neuer Trainer und neuer Sportlicher Leiter: Fußball-A-Ligist FC Angelburg tauscht im Sommer die sportliche Führungsebene aus. Der neue Coach ist ein „alter Bekannter“ +++
Angelburg. Der FC Angelburg stellt sich im Sommer an der Seitenlinie neu auf. Der aktuelle Trainer Maik Baumgart hat den Verein frühzeitig informiert, dass er seine Tätigkeit beim Tabellenfünften der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf nach der laufenden Saison aus privaten und beruflichen Gründen beendet. Der zeitliche Aufwand lasse sich für ihn künftig nicht mehr mit seinem Wohnort in Marburg und dem Beruf vereinbaren. Das gab der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.