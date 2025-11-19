FC Amedspor Wetzlar möchte Aussagen nicht so stehen lassen

Wetzlar. Im Zentrum der Diskussion steht weiterhin der Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und dem FC Amedspor Wetzlar am zurückliegenden Sonntag. Kurz vor Schluss war es zu einem Zusammenprall gekommen, in der Folge verletzten sich sowohl ein Akteur auf Heim- als auch auf Gästeseite. Der Kicker der „Kleeblätter“ erlitt dabei einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch. Eine große Anzahl von Zuschauern auf dem Platz zwang den Schiedsrichter, so stellt sich der Fall zumindest dar, im Anschluss zum Spielabbruch.