 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Äußert sich erneut zum Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga gegen die SG Ehringshausen/Dillheim: Ahmet Marankoz (l.), Spielertrainer des FC Amedspor Wetzlar. (Archivfoto) © Peter Bayer
Äußert sich erneut zum Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga gegen die SG Ehringshausen/Dillheim: Ahmet Marankoz (l.), Spielertrainer des FC Amedspor Wetzlar. (Archivfoto) © Peter Bayer

FC Amedspor Wetzlar möchte Aussagen nicht so stehen lassen

Teaser KOL WEST: +++ Amedspor Wetzlar zeigt sich fassungslos. Nach den Aussagen von Norbert Claas zum Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga meldet sich der Spielertrainer des FC bei der Redaktion +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
Ehringsh./Dillh.
Amedspor

Wetzlar. Im Zentrum der Diskussion steht weiterhin der Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und dem FC Amedspor Wetzlar am zurückliegenden Sonntag. Kurz vor Schluss war es zu einem Zusammenprall gekommen, in der Folge verletzten sich sowohl ein Akteur auf Heim- als auch auf Gästeseite. Der Kicker der „Kleeblätter“ erlitt dabei einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch. Eine große Anzahl von Zuschauern auf dem Platz zwang den Schiedsrichter, so stellt sich der Fall zumindest dar, im Anschluss zum Spielabbruch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.11.2025, 21:57 Uhr
RedaktionAutor