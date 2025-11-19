Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FC Amedspor Wetzlar möchte Aussagen nicht so stehen lassen
Teaser KOL WEST: +++ Amedspor Wetzlar zeigt sich fassungslos. Nach den Aussagen von Norbert Claas zum Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga meldet sich der Spielertrainer des FC bei der Redaktion +++
Wetzlar. Im Zentrum der Diskussion steht weiterhin der Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und dem FC Amedspor Wetzlar am zurückliegenden Sonntag. Kurz vor Schluss war es zu einem Zusammenprall gekommen, in der Folge verletzten sich sowohl ein Akteur auf Heim- als auch auf Gästeseite. Der Kicker der „Kleeblätter“ erlitt dabei einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch. Eine große Anzahl von Zuschauern auf dem Platz zwang den Schiedsrichter, so stellt sich der Fall zumindest dar, im Anschluss zum Spielabbruch.