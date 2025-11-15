FC Amedspor Wetzlar äußert sich zu Spielabbrüchen

Wetzlar. Noch steht die Stellungnahme der Polizei aus, doch laut Augenzeugenberichten soll es am vergangenen Samstag beim Fußball-C-Liga-Duell zwischen den Reserven von Türk Ata Spor Wetzlar und FC Amedspor Wetzlar heiß her gegangen sein. Feststeht nach dem Spielabbruch aber schon jetzt: Das Urteil wird nicht Julian Stroh fällen. Das bestätigte der Vorsitzende des Wetzlarer Kreissportgerichts auf Nachfrage dieser Redaktion.