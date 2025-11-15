 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Ahmet Marankoz (l.), Trainer des Fußball-Kreisoberligisten FC Amedspor Wetzlar, äußert sich zu den Spielabbrüchen am vergangenen Wochenende. (Archivfoto) © Isabel Althof
FC Amedspor Wetzlar äußert sich zu Spielabbrüchen

Teaser KOL WEST & KLC WETZLAR: +++ Sowohl das Kreisoberliga- als auch das C-Liga-Team des FC Amedspor Wetzlar bringen ihre Spiele am vergangenen Wochenende nicht zu Ende. So reagiert der Verein auf Nachfrage +++

Wetzlar. Noch steht die Stellungnahme der Polizei aus, doch laut Augenzeugenberichten soll es am vergangenen Samstag beim Fußball-C-Liga-Duell zwischen den Reserven von Türk Ata Spor Wetzlar und FC Amedspor Wetzlar heiß her gegangen sein. Feststeht nach dem Spielabbruch aber schon jetzt: Das Urteil wird nicht Julian Stroh fällen. Das bestätigte der Vorsitzende des Wetzlarer Kreissportgerichts auf Nachfrage dieser Redaktion.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

