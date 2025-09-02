FC Amed Saar ist der einzige Kreisligist im Achtelfinale

Nur 6 von ursprünglich 14 Landesligisten haben die ersten beiden Pokalrunden überstanden. Mit fünf Vertretern ist die Bezirksliga Köllertal-Warndt fast ebenso stark vertreten. Dazu kommen noch 4 Mannschaften aus der Bezirksliga Saarbrücken und eben der einzige Kreisligist FC Amed Saar

Fangen wir mit den Landesliga-Duellen an, denn von den verbliebenen sechs müssen vier Mannschaften im ligainteren Vergleich ran. Der SC Großrosseln gewann in der Punktrunde gegen den SV Bübingen mit 5:2 und hofft natürlich, das am Mittwoch wiederholen zu können. Bübingen seinerseits erkämpfte sich dieses Pokalspiel durch einen 6:4-Erfolg zu Hause gegen die SV Emmersweiler. Und dabei ging es hochdramatisch zu: Bis zur 74. Minute hatte man mit 4:2 geführt, kassierte dann aber in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich. In der Verlängerung behielt dann Maurice Hemgesberg die Nerven und vewandelte gleich zwei Strafstöße in der 101. und in der 120. Minute.

Das zweite Duell aus der Landesliga Süd führt den SV Walpershofen nach Ludweiler. Walpershofen zeigte im Pokal bisher die beste Saisonleistung, als man den Spitzenreiter SC Friedrichsthal mit 4:1 besiegte. In der Punktrunde wartet dahingehend seit vier Spielen auf einen Sieg und ist auf Platz 15 abgerutscht. Die Formkurve der Gastgeber zeigt aber nach oben, Nach schwachem Saisonstart hat man die letzten beiden Heimspiel knapp gewonnen und ist bis auf Rang 11 geklettert.