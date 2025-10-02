 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligavorschau
Auch wenn es die kommenden Aufgaben gegen Wernberg und den FC Amberg in sich haben: Der TSV Tännesberg (in rot) will zurück in die Spur.
Auch wenn es die kommenden Aufgaben gegen Wernberg und den FC Amberg in sich haben: Der TSV Tännesberg (in rot) will zurück in die Spur. – Foto: Norbert Meyer

FC Amberg zweimal auswärts – Derby im Chambtal

Bezirksliga Nord, 13. Spieltag - Freitag: Furth im Wald erwartet Inter Amberg zum Kellerduell +++ Tännesberg strebt die Trendwende an +++ Pfreimd hat Schlusslicht Schirmitz zu Gast

Pickepackevolles Programm in der Bezirksliga Nord! Am Feiertags-Wochenende steht ein Doppelspieltag mit insgesamt 16 Partien auf dem Plan. Den Auftakt machten bereits am Mittwoch der SV Hahnbach und die SpVgg SV Weiden II (3:1, zum Spielbericht). Zwei Mal auswärts muss der formstarke FC Amberg ran – am Tag der Deutschen Einheit in Schlicht, am Sonntag in Tännesberg. Gewinnen die Vilstaler beide Spiele, würden sie in jedem Fall als Tabellenführer aus dem Wochenende gehen. Der Rangdritte FC Raindorf steuert dem Lokalderby bei der SG Chambtal entgegen. Um wichtige Punkte im Überlebenskampf fechten der FC Furth im Wald und der SV Inter Bergsteig Amberg.

Donnerstag

Heute, 18:15 Uhr
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß
FC Weiden-Ost
FC Weiden-OstWeiden-Ost
18:15live

Überraschend, aber aufgrund der Leistung verdient konnte die SpVgg Vohenstrauß (7., 20) beim bisherigen Tabellenführer Raindorf gewinnen. Damit gelang ein perfekter Start in die anspruchsvolle englische Woche mit namhaften Gegnern. Andererseits zeigte der Spielausgang einmal mehr, wie hoch die Leistungsdichte in dieser Saison ist und dass Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Daher gilt es mit voller Konzentration in die nächsten beiden Duelle gegen den FC Weiden-Ost (5., 21) und den FC Wernberg zu gehen. „Am Donnerstag wartet ein ganz schwierige Aufgabe auf uns“, meint SpVgg-Coach Martin Schuster. Und weiter: „Unsere Gegner aus Weiden haben eine tolle Mentalität in der Mannschaft und werden von charakterstarken Spielern angeführt. Zudem verfügen sie über eine qualitativ starke Offensive. Wir haben in den letzten drei Begegnungen gegen Weiden-Ost zwölf Tore kassiert und nur vier Mal selbst getroffen. Wir wollen diese Negativ-Serie unbedingt stoppen. Die Mannschaft wird bereit sein, den Kampf anzunehmen und wieder konsequent gegen den Ball zu arbeiten.“ Die Ostler sind derzeit gut in Form, haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen. Mit einem Auswärtsdreier würden sich sich weiter oben festsetzen. (mwr)


Freitag

Morgen, 15:00 Uhr
SF Ursulapoppenricht
SF UrsulapoppenrichtUrsulapoppen
DJK Arnschwang
DJK ArnschwangArnschwang
15:00live

Eine unnötige, weil späte Niederlage quittierten die Sportfreunde Upo (9., 19) am vergangenen Sonntag bei Mitaufsteiger SG Chambtal. Wobei die Leistung schon Luft nach oben ließ. Die kleine Siegesserie ist damit gerissen. Upo-Coach Sven Seitz – er sah nach einer Unstimmigkeit mit dem Schiedsrichter erst die Gelbe und direkt danach die Gelb-Rote Karte – richtete den Blick gleich nach vorne: „Die Tabelle sieht nach wie vor gut. Wir müssen die Köpfe wieder hochrichten und es am besten schon am Freitag wieder besser machen.“ Gegner da ist die unten feststeckende DJK Arnschwang (14., 10). Das Team von Neutrainer Erich Hartl verlor zuletzt mit 3:4 in Pfreimd und steht weiterhin ordentlich unter Zugzwang.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Chambtal
SG ChambtalSG Chambtal
FC Raindorf
FC RaindorfFC Raindorf
15:00

So hatte sich das Tobias Berger, Trainer der SG Chambtal (13., 13), vorgestellt: Eine sehr ordentliche Vorstellung im Spiel mit und gegen den Ball brachte seiner Truppe einen 1:0-Heimsieg gegen Upo ein. Tabellarisch hat die SG damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederhergestellt. Die kommende Aufgabe könnte schwieriger kaum sein. Ex-Tabellenführer FC Raindorf (3., 24) kommt zum Nachbarduell nach Dalking. Und die Gäste kommen mit Wut im Bauch, nach der bitteren Heimniederlage gegen Vohenstrauß. Sicherlich wird der FC alles daran setzen, die Derby-Punkte mit nachhause zu nehmen. Mittelfeldmann Jan Kolerus muss nach seiner Roten Karte im Vorspiel zuschauen.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Tännesberg
TSV TännesbergTännesberg
FC Wernberg
FC WernbergFC Wernberg
15:00

Nach einer eher durchwachsenen Leistung gegen Schlicht (1:1), will es der FC Wernberg (8., 19) auswärts beim TSV Tännesberg (11., 14) besser machen. „Die Tabelle ist so eng zusammen. Es ist wichtig, dass man konstant punktet und das am besten dreifach“, weiß Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger. Deshalb fordert er: „Wir brauchen am Doppelspieltag jeweils eine bessere Leistung über 90 Minuten, wenn wir diese Spiele gewinnen wollen.“ Angeknockt kommen die Hausherren daher. In den vergangenen Partien gegen Raindorf und Weiden-Ost kassierte der TSV zehn Gegentore. Eindeutig zu viel. Spielercoach André Klahn hofft fürs Doppel-Wochenende auf mehr Stabilität, auf das Ende der Ergebnisdelle (vier Spiele ohne Sieg) und auf wichtiges Punktegut, um sich wieder etwas von der Abstiegszone abzusetzen.

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Schlicht
1. FC SchlichtFC Schlicht
FC Amberg
FC AmbergFC Amberg
15:00

Wohin geht die Reise des 1.FC Schlicht (10., 17)? Das wird sich in den nächsten, wegweisenden Partien zeigen. Aufgrund der Enge der Tabelle ist sowohl ein deutlicher Sprung nach oben als auch ein Abrutschen nach unten vorstellbar. Ganz kurzfristig soll erstmal wieder ein Erfolgserlebnis her. Drei Mal blieb die Ellmaier-Crew ohne Sieg. Schwere Aufgaben warten. Angefangen mit der wohl schwersten: Am Feiertag gibt der „gefühlte“ Tabellenführer FC Amberg (2., 25) seine Visitenkarte in Schlicht ab. Der FCA hat gegen Furth bewiesen, dass er auch enge und zähe Spiele für sich entscheiden kann. Klappt's nun mit dem fünften Dreier in Folge?

Morgen, 15:15 Uhr
FC Furth im Wald
FC Furth im WaldFC Furth i.W
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg
15:15live

Beim FC Furth im Wald (15., 10) hatte man die Niederlage gegen den FC Amberg sicherlich irgendwo einkalkuliert. Die dringend benötigen Punkte müssen gegen andere geholt werden. Trotz der aktuellen Durstrecke mit vier Niederlagen am Stück bleibt Furths Übungsleiter Alois Stoiber positiv gestimmt: „Auch wenn der Trend gegen uns spricht, bin ich absolut überzeugt, dass wir in Kürze wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren werden.“ Mit dem SV Inter Bergsteig (12., 13) treffen die Drachenstädter jetzt nicht nur auf die nächste Mannschaft aus Amberg, sondern auch auf einen Gegner mit ähnlicher Kragenweite. Der SVIB, zuletzt chancenlos gegen Hahnbach, rangiert selbst nur hauchzart vor der Abstiegszone. Heißt: Beidseitig geht es um ganz wichtige Zähler.

Morgen, 15:30 Uhr
SpVgg Pfreimd
SpVgg PfreimdPfreimd
SpVgg Schirmitz
SpVgg SchirmitzSchirmitz
15:30

Null Siege, ein Unentschieden und elf Niederlagen. Das Ganze bei 12:43 Toren. Aufsteiger SpVgg Schirmitz (16., 1) hat noch überhaupt nicht Fuß fassen können in der Bezirksliga. Alles hofft, dass mithilfe des ersten Saisonsieges gewisse Knoten platzen. Den 13. Anlauf unternehmen die Jungs vom Trainerduo Fabian Hirmer / Markus Peetz in Pfreimd. Die hiesige SpVgg (7., 20) ist gut in Form, hat drei der letzten vier Spiele gewonnen. Obwohl die Rollen klar verteilt sind, wird man die Aufgabe gegen den Tabellenletzten ganz sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nichtsdestotrotz wollen die Gastgeber natürlich ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Ehe dann die Serie an Heimspielen am Sonntag gegen Hahnbach endet.


