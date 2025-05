FC Amberg: Zwei Neue für die Bezirksliga

Mit Edgard Becker (17) Jamario Carswell (18) kommen zwei sehr junge Spieler, die beim FC Amberg ihre ersten Gehversuche im Herrenbereich wagen werden. Die beiden Talente wechseln aus der Landesliga-U19 des SV Raigering an den Schanzl. Dort zählten sie in dieser Saison zu den umumstrittenen Stammkräften. „Edgard wird unsere Defensive verstärken, während Jamario frischen Schwung in den Angriff bringt“, hoffen Verantwortlichen des FCA auf ordentliche Verstärkungen für den Kader.



Beide Spieler sind am Schanzl keine Unbekannten. Edgard Becker, der kleine Bruder des langjährigen Bayernliga-Torjägers Niko Becker, spielte bereits bis zur U17 für den FCA. Jamario Carswell wiederum ist der jüngere Bruder von Matthew Carswell, der im Winter vom 1.FC Schlicht nach Amberg wechselte. Ob es nun im Doppelpack weitergeht?



Der erste Sommer-Neuzugang steht ja schon seit geraumer Zeit fest. Von der DJK Gebenbach kommt Friedrich Lieder als spielender Co-Trainer. Der Routinier hatte von Vornherein ligaunabhängig zugesagt. Auch die ein oder anderen weitere Spielerverlängerung ist schon länger spruchreif. Sportchef und Kaderplaner Reinhardt erklärt, dass man bei der Personalplanung grundsätzlich ohnehin zweigleisig geplant habe, also auch für die Bezirksliga. Er hofft, „dass der grobe Kader, den wir jetzt zusammengestellt haben, auch in der Bezirksliga so zusammenbleibt“. In puncto Trainer-Verpflichtung ist Reinhardt guter Dinge, zeitnah Vollzug melden zu können. Bestenfalls schon nach dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag in Roding. Anschließend verabschieden sich die Amberger erstmal in die Sommerpause und werden neue Kräfte bündeln, um dann in der Bezirksliga Nord wieder anzugreifen und eine gute Rolle zu spielen.