FC Amberg vorm Derby: »Geht in die richtige Richtung«

Ein brisantes und emotionales Stadtderby steht in der Bezirksliga Nord auf dem Programm. Am heutigen Dienstag kreuzen der FC Amberg und der SV Inter Bergsteig Amberg im Stadion am Schanzl die Klingen. Die noch ungeschlagenen Hausherren würden bei einem Sieg Tabellenplatz eins übernehmen. Verhindern möchte das der SVIB, der zuletzt mit dem 5:1-Coup gegen den FC Wernberg aufhorchen ließ. Der Anstoß wurde kurzfristig auf 19 Uhr vorgeschoben.

Grundsätzlich können sie beim FC Amberg zufrieden sein mit dem Saisonstart. Die junge, neuformierte Mannschaft ist noch ungeschlagen (3/2/0). Luft nach oben wiesen die letzten Auftritte dennoch auf. So einen richtig souveränen Sieg gab es bisher nur am ersten Spieltag. „Wir schaffen es aktuell nicht, mehr als zwei Tore zu schießen“, kreidete Sportchef Romand Reinhardt nach dem jüngsten 2:1-Sieg in Ursulapoppenricht an. Spielertrainer Mario Zitzmann sagt zur aktuellen Situation: „Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft, einen neuformierten Haufen und ein neues Trainerteam. Es dauert einfach, bis man eine Routine und Abgeklärtheit reinbekommt. Aber das wussten wir von Anfang an.“ Insgesamt könne man zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden sein: „Man merkt, dass eine positive Entwicklung stattfindet. Das ist schon mal ganz wichtig. Die jungen Spieler nehmen es sehr gut an und wollen. Es geht in die richtige Richtung. Wenn wir die Aktionen im Spielerischen noch etwas besser ausspielen, tun wir uns noch etwas leichter“, berichtet Zitzmann.





Die Derby-Gäste vom SV Inter Bergsteig reisen selbstbewusst an den Schanzl. Letzten Donnerstag feierten sie einen überraschend klaren 5:1-Heimerfolg gegen den FC Wernberg – damit war im Vorfeld nicht zu rechnen. „Wir haben als Mannschaft gesehen: Wenn wir auf Anschlag spielen, sind wir mehr als konkurrenzfähig und können jede Mannschaft in der Liga schlagen“, sagte Spielercoach Helmut Jurek nach dem Spiel. Gegen den FC Amberg erwartet der Routinier ein „heißes Spiel“ und gibt sich kämpferisch: „Wenn wir so eine Leistung wie gegen Wernberg abliefern, ist mir nicht angst und bange. Da können wir was Zählbares holen, was das Ziel sein wird. Die Underdog-Rolle kommt uns entgegen. Wir freuen uns auf dieses Stadtderby, das es lange nicht mehr gab.“ Ganz besonders emotional dürfte es für Jureks Spielertrainer-Partner Julian Ceesay werden. Der 35-Jährige spielte von 2012 bis 2017 für den FC Amberg, gehörte der Regionalliga-Mannschaft von 2015/16 an.