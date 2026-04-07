FC Amberg verstärkt sich mit Tizian Hammer

Wagt zur neuen Saison den Schritt zum FC Amberg: Tizian Hammer. – Foto: FC Amberg

Hammer seit laut der Presse-Aussendung flexibel einsetzbar, könne sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen in der Defensive spielen. „Mit seinen fußballerischen Anlagen und seiner Variabilität erweitert er unsere Möglichkeiten im Kader“, teilt der FC Amberg mit. Weiter heißt es: „Auch menschlich passt Tizian gut in unser Mannschaftsgefüge. Wir freuen uns, dass er künftig unseren Weg mitgeht und bei uns den nächsten Schritt machen will.“ Mit der Verpflichtung von Hammer gewinne der Verein einen „entwicklungsfähigen Spieler dazu, der unser Team verstärken soll“.



Tizian Hammer selbst sagt zu seinem Wechsel an den Schanzl: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Amberg und möchte das Vertrauen durch Leistung auf dem Platz zurückzahlen.“ Aktuell fällt der 21-jährige Allrounder wegen einer Meniskusverletzung aus. Zum Beginn der neuen Saison soll er jedoch wieder einsatzfähig sein. Aufgrund besagter Verletzung kam Hammer bei den Sportfreunden „Upo“ während der laufenden Bezirksliga-Saison auf lediglich fünf Einsätze. Dabei steuerte er ein Tor und einen Assist bei. In der Vorsaison erzielte er im Trikot des Kreisligisten SV Freudenberg 11 Tore in 25 Spielen. Ausgebildet wurde Hammer über viele Jahre hinweg vom SV Raigering. Bei den Panduren spielte er im U17- und U19-Bereich auf Landesliga-Niveau. Freilich hofft die jüngste Neuerwerbung des FC Amberg darauf, sich in der kommenden Saison dann bei einem Herren-Landesligisten beweisen zu dürfen.