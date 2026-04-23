FC Amberg verpflichtet Ex-Junioren-Bundesligaspieler

Ein weiteres neues Gesicht beim FC Amberg: Marc Meyer. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Durch den Triumph im Spitzenspiel gegen Hahnbach steht der FC Amberg in der Bezirksliga Nord ganz dicht vor der Meisterschaft. Ein einziger Sieg trennt den FCA noch von der sofortigen Rückkehr in die Landesliga. Am kommenden Samstag in Furth im Wald soll der erste Matchball gleich verwandelt werden. In der Zwischenzeit haben die Verantwortlichen ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und können den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 verkünden. Fündig wurden sie bei der SpVgg SV Weiden. Von deren U19-Mannschaft wechselt der 19-jährige Angreifer Marc Meyer an den Schanzl.

„Mit Marc Meyer gewinnt der FC Amberg einen jungen regionalen Spieler dazu, der Tempo, Technik und Entwicklungspotenzial mitbringt. Nach seiner Ausbildung im Jugendbereich soll er nun den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen. Mit dem Wechsel von Meyer setzt der FC Amberg weiter auf junge Spieler aus der Region, die bei uns den nächsten Schritt machen wollen“, tut der Verein in einer entsprechenden Pressemitteilung kund. Sportlicher Leiter Roman Reinhardt sagt zu der Neuverpflichtung folgendes: „Marc ist ein junger Spieler aus der Region, den wir fördern wollen. Genau das ist unser Weg. Er bringt viel Potenzial mit und wir wollen ihm die Zeit geben, sich im Herrenbereich zu entwickeln.“



Der junge Offensivspieler ist im März 2007 geboren, Rechtsfuß und in der Offensive variabel einsetzbar. Meyer wurde bei der SpVgg SV Weiden ausgebildet und war außerdem im NLZ des SSV Jahn aktiv. In der U17 der Regensburger spielte er 2023/24 auf Junioren-Bundesliga-Niveau (17 Saisoneinsätze). Für die Weidener Landesliga-U19 lief er diese Saison bislang 18 Mal auf und erzielte dabei drei Tore. „Als Spieler aus der Region fühlt sich dieser Schritt für mich genau richtig an. Ich habe richtig Bock, im Herrenbereich anzukommen und mich zu zeigen. Jetzt will ich alles reinwerfen und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen“, sagt der Youngster gegenüber FuPa.