FC Amberg verpflichtet ein weiteres Talent

Der 20-Jährige wurde in der Jugend des FC Amberg und beim SV Raigering (U17- und U19-Landesliga) ausgebildet und bringt trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. In der vergangenen zwei Kreisliga-Spielzeiten im Hirschauer Trikot erzielte Meier insgesamt 22 Tore und steuerte 14 Assists bei. Jetzt geht er mit dem Wechsel in die Bezirksliga den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere.



Jannik Meier ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar – sowohl auf der 8 als auch auf der 10. Die Amberger Verantwortlichen um Sportlicher Leiter Roman Reinhardt sind guter Dinge: „Er überzeugt durch Spielintelligenz, Technik und Abschlussstärke. Als beidfüßiger Spieler mit Zug zum Tor bringt er genau das mit, was dem FCA in der letzten Saison im Zentrum häufig gefehlt hat“, heißt es in einer Transfermeldung des Vereins. Auch charakterlich passe der Jungspund bestens ins Team. „Der Verein freut sich auf einen talentierten Rückkehrer mit Entwicklungspotential“, schließt die Mitteilung.



Außerdem gab der Verein am Donnerstag bekannt, dass Mittelfeldmann Marco Helleder den Weg in die Bezirksliga mitgeht. Das 25-jährige Eigengewächs verlängerte seinen Vertrag und geht in seine fünfte Herren-Saison beim FC Amberg. Gegenwärtig arbeitet er nach einer Schambeinentzündung an seinem Comeback. Und auch auf der Abgangsseite hat sich etwas getan bei den Vilsstädtern. Diese Woche wurde publik, dass Mandela Singh-Sharpe den Verein mit unbekanntem Ziel verlässt. Der 23-jährige Defensivspieler war erst im Winter gekommen und absolvierte in der Frühjahrsrunde neun Spiele in der Landesliga. Beim Thema Neuverpflichtungen wird sich sicherlich noch etwas rühren. Inzwischen sind sieben Neuzugänge fix.