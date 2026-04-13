FC Amberg verpflichtet ein Defensivtalent

Streift sich künftig das schwarzgelbe Trikot des FC Amberg über: Dmytro Aksonov. – Foto: FC Amberg

In der Bezirksliga Nord war der FC Amberg der Gewinner des vergangenen Spieltags. Und das, obwohl der Tabellenführer nicht einmal selbst spielte. Während der FCA die Punkte wegen eines Nichtantritts nachträglich gutgeschrieben bekommen wird, patzten die beiden Verfolger SV Hahnbach und SpVgg SV Weiden II und gingen leer aus. Damit wächst der Vorsprung der Amberger an der Tabellenspitze vorm anstehenden Top-Spiel gegen Hahnbach auf sieben Punkte an. In der Zwischenzeit kann der Verein den nächsten neuen Spieler für die Saison 2026/27 präsentieren. Man verstärkt den Kader mit Dmytro Aksonov . Der 18-jährige Defensivspieler wechselt aus der Landesliga-U19 des SV Raigering an die Vils. Darüber informiert der FCA am Montagmittag im Rahmen einer Pressemeldung.

Mit Aksonov gewinnt der FC Amberg einen talentierten Spieler mit Entwicklungspotenzial. Besonders erfreulich aus Vereinssicht ist, dass er sich trotz weiterer Anfragen für den Weg des Landesliga-Anwärters entschieden hat. Der junge Ukrainer wurde bis zur U14 bei Dynamo Kiew ausgebildet und lebt seit 2022 in Deutschland. In dieser Zeit war er in verschiedenen Jugendmannschaften aktiv, unter anderem in Ettmannsdorf, bei der SpVgg SV Weiden und nun in Raigering. Der FC Amberg plant mit Aksonov in der Abwehr. Dort soll er seine Stärken einbringen, bringt aber gleichzeitig die Flexibilität mit, auch im zentralen Mittelfeld zu spielen.



Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt sagt über die junge Neuverpflichtung: „Es freut mich, dass sich Dmytro für uns entschieden hat. Er ist ein junger Spieler mit sehr viel Potenzial und bringt extrem viel Ruhe am Ball mit. Ich konnte ihn zweimal beobachten und da hat man schon gesehen, was in ihm steckt. Wir waren uns mit den Trainern schnell einig, dass wir ihn unbedingt dazuholen wollen, weil wir überzeugt sind, dass er sich bei uns stark entwickeln kann.“