FC Amberg: Umbruch & mögliche Eingruppierung in die Landesliga Nordost Die Mannen von der Vils dürfen vorzeitig die Rückkehr in die Landesliga feiern von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Amberg ist zurück in der Landesliga! – Foto: Florian Würthele

Nein, im Feiern macht den Spielern des FC Amberg so schnell keiner was vor. Dank eines 2:1-Arbeitssieges in Furth im Wald machte der FCA am Samstag vorzeitig sein Meisterstück in der Bezirksliga Nord. Die sofortige Rückkehr in die Landesliga ist perfekt! Gefeiert wurde noch auf dem Platz – mit Meistershirts und Meisterschale, Bier, Champagner und Bengalos. Am Abend und Tags darauf ging die Sause weiter. „Natürlich haben wir ordentlich gefeiert“, schmunzelt Spielertrainer Mario Zitzmann am Montagmorgen. Nach dem zweitägigen Feierrausch richtet sich der Blick aber schon wieder nach vorne, in Richtung Landesliga.

„Wir sind überglücklich, dass wir es jetzt geschafft und gezogen haben“, atmet Zitzmann durch. Diese Bezirksliga-Meisterschaft war alles andere als planbar, schwebten zu Saisonbeginn doch viele Fragezeichen über dem Schanzl. Nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Landesliga sagten viele Spieler adieu. Einige neue Spieler kamen. Dazu wurde mit Zitzmann und Friedrich Lieder ein neues Spielertrainer-Duo installiert. „Am Anfang der Saison war wirklich noch überhaupt nicht absehbar, dass es so kommen könnte. Wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, bis wir zusammengefunden haben. Neuer Haufen, neues Trainerteam etc. – das braucht natürlich immer seine Zeit“, berichtet Zitzmann.



Umso beachtenswertes ist die Konstanz, die die Amberger Truppe in dieser Spielzeit an den Tag legte. 20 Siege und 6 Unentschieden steht nur eine einzige Niederlage gegenüber. Alle sieben Partien nach der Winterpause wurden gewonnen. Spielerisch konnten Schmien, Majdic und Co. sicherlich nicht immer überzeugen. Und doch wurden auch solche Kampfspiele wie am Samstag in Furth „gezogen“. „Dass wir es trotzdem so souverän mit bisher nur einer einzige Niederlage geschafft haben, zeigt schon, dass es absolut verdient war. Wir sind sehr froh, dass wir es schon drei Spieltage vor Schluss geschafft haben. Jetzt können wir entspannt in die nächsten Wochen reingehen. Ein schönes Gefühl“, sagt Zitzmann.





Zur neuen Saison wird der Kader einen neuen Anstrich bekommen. Es kommt zu einem gewissen Umbruch. Mindestens zehn Neuzugänge wird es geben. Qualitative Verstärkungen müssen her für die Landesliga, das wissen auch die Verantwortlichen. Ansonsten droht wie in der Saison 24/25 der direkte Wiederabstieg. Einige „Neue“, wie das vom ASV Burglengenfeld kommende Spielerduo Matthias Graf (als spielender Co-Trainer) und Fernando Roesler, wurden ja bereits kommuniziert. Demgegenüber stehen ähnlich viele Abgänge. Unter anderem Maximilian Witzel. Den verletzungsgeplagten Torjäger (16 Saisontore) zieht es bekanntlich als Spielertrainer zu seinem Heimatverein 1. FC Neukirchen in die Kreisklasse. „Wir haben uns ja bereits ein bisschen verstärkt, was für die Landesliga natürlich auch notwendig ist. Wir wollen schauen, eine saubere Vorbereitung hinzubekommen, die ja im Sommer immer relativ kurz ist. Es gilt, dass wir uns so schnell wie möglich aneinander zu gewöhnen, nachdem es einen kleinen Umbruch geben wird. Das werden wir schon hinkriegen“, wirft Mario Zitzmann schon mal einen Blick nach vorne.



In welche Landesliga-Staffel der FC Amberg eingruppiert werden wird, ist übrigens noch ungewiss. Es ist kein unwahrscheinliches Szenario, dass die Oberpfälzer – wie in der aktuellen Saison die DJK Ammerthal – in der mittelfränkisch-lastigen Nordost-Gruppe landen. Die Verantwortlichen des FCA würden sich, wie man hört, jedenfalls nicht dagegen sträuben. „In der Nordost hätten wir in einer Saison rund 800 Kilometer weniger Fahrstrecke als in der Mitte“, stellt Teammanager Andreas Wagner fest. Zitzmann, der wie sein Trainerpartner Lieder längst verlängert hat, ist gespannt auf die Einteilung: „Wir wissen noch nicht, in welche Landesliga wir überhaupt kommen. Ich weiß nicht, wie das letztlich entschieden wird. Das muss man erstmal abwarten.“