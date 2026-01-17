FC Amberg überzeugt – Doppel-Titel für den Sportclub

Bezirks-Quali der D-Junioren

Die nächsten Tickets für die Bezirksmeisterschaft der U13-Junioren sind vergeben. In Vilseck spielten die Teams aus der BOL und höher ihr eigenes Quali-Turnier. Als Sieger der beiden Gruppen gingen der ASV Burglengenfeld und der TSV Kareth-Lappersdorf – er ohne Punktverlust und Gegentor – hervor. Daneben hat sich auch der SV Burgweinting als besserer Gruppenzweite fürs Bezirksfinale qualifiziert. Punktgleiche Neutraublinger hatten nur wegen des schlechteren Torverhältnisses das Nachsehen. Die Bezirksmeisterschaft steigt am 1. Februar ebenfalls in Vilseck. Zum ausführlichen Turnierplan...





Bezirksmeisterschaft der B-Juniorinnen

Viele Tore fielen nicht in der Sporthalle in Bad Kötzting. Beinahe jedes Match endete 0:0 oder 1:0. Als Bezirksmeister in der ältesten Juniorinnen-Altersklasse ging der Sportclub Regensburg hervor. Somit machten es die Mädels ihrer Frauenmannschaft nach, die sich letzte Woche zum Bezirksmeister gekürt hatte. Bemerkenswert: Das Team von Coach Marco Hackner blieb in den sechs Spielen (Modus jeder gegen jeden) ohne Gegentor. Mit einem Punkt weniger landete der TSV Neudorf auf Platz zwei. Für die Sportclub-Mädels geht's jetzt zur Bayerischen Meisterschaft, die am 7. Februar in Bad Staffelstein über die Bühne geht. Zum ausführlichen Turnierplan...





Bezirksmeisterschaft der C-Juniorinnen

Der Sportclub und die Halle – das passt einfach zusammen. Vor den U17-Mädels war am Samstagvormittag die U15 an der Reihe. Und auch da setzten sich die Regensburgerinnen die Hallenkrone auf. Alle sechs Spiele konnten gewonnen werden, und das mit nur einem Gegentor. Der Zweite JFG Schwarze Laber und der Dritte TSV Neudorf wiesen am Ende jeweils sieben Zähler Rückstand auf den Sieger auf. Die Schwarzweißen vertreten die Oberpfalz bei der Bayerischen Meisterschaft der U15-Juniorinnen am 28. Februar in Kelheim. Zum ausführlichen Turnierplan...





