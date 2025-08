Der FC Raindorf (in Rot) setzte sich klar am Amberger Bergsteig durch. – Foto: Josef Trummer

FC Amberg siegt spät – Raindorf rupft Inter 5:2 Bezirksliga Nord, der Freitag: Furth im Wald knöpft Hahnbach einen Punkt ab +++ Arnschwang muss sein Heimspiel absagen

Vor den weiteren Partien des 3. Spieltags hat sich der FC Raindorf in die Spitzengruppe der Bezirksliga Nord vorgespielt. Dank eines glasklaren 5:2-Auswärtssieges bei einem enttäuschenden SV Inter Bergsteig Amberg. Neben Raindorf stehen auch der FC Amberg und der SV Hahnbach nun bei sieben Zählern. Die Amberger gewann das Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost dank des späten Siegtreffers von Spielertrainer Mario Zitzmann mit 2:1. Unterdessen kamen die Hahnbacher zu Hause nicht über ein torloses Remis gegen Aufsteiger FC Furth im Wald hinaus.



Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Alles in allem war der Gegner heute einfach zu stark für uns. Vor allem wenn man bedenkt, wie wir aktuell personell unterwegs sind. Raindorf war von der ganzen Spielanlage bockstark, zeigte ein starkes Passspiel und war nach vorne immerzu gefährlich. Wir haben es phasenweise nicht verkehrt gemacht, doch wenn der Gegner de Zügel anziehen wollte, hat er es gemacht. Für uns gilt es, die Punkte gegen andere Gegner zu holen.“







Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Ein leistungsgerechtes Unentschieden. Es war ein recht zerfahrenes Spiel mit ausgeglichenen Spielanteilen, wobei wir schon die besseren Torchancen hatten und das Spiel mit etwas Glück für uns entscheiden hätten können. Vielleicht haben uns heute ein, zwei Prozent gefehlt. Trotzdem sind wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden, wir haben unsere Hausaufgaben ordentlich gemacht. Wir haben gesehen, dass wir im Spiel mit dem Ball noch Potenzial nach oben haben.“







Romand Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Es war in der ersten Halbzeit ein gutes Bezirksligaspiel mit gutem Tempo. Das Chancenplus lag bei uns, wobei Weiden-Ost auch immer gefährlich war. Kurz vor der Halbzeit sind wir durch eine Abwehrfehler in Führung gegangen. Nach der Pause ist das Spiel etwas abgeflacht. Durch ein tolles Tor kam Weiden zum Ausgleich, welcher zu diesem Zeitpunkt an sich nicht unverdient war. Danach haben wir nochmal nachgelegt und verdient gewonnen. Mit den Weidenern ist in dieser Saison zu rechnen.“







Aufgrund der heftigen Regenfälle im Raum Cham wurde das Heimspiel der DJK Arnschwang am Nachmittag abgeblasen. Wann nachgeholt wird, steht noch nicht fest.