FC Amberg: Seifert bleibt länger & Sorgen um Schmien Der Sturmtank macht mindestens bis zum Winter weiter, der Kapitän hat sich beim Auftaktspiel am Knie verletzt von Florian Würthele · Heute, 15:52 Uhr · 0 Leser

Droht dem FC Amberg länger auszufallen: Kapitän Mario Schmien. – Foto: Thomas Schneider

Das sah nicht gut aus. Mit dick bandagiertem linken Knie schleppte sich Mario Schmien Richtung Kabine. Den Kapitän des FC Amberg kam das gestrige Auftaktspiel in der Landesliga Mitte gegen den SV Wenzenbach (1:5) teuer zu stehen. Kurz nach Wiederbeginn verletzte sich der 29-jährige Verteidiger bei einem Pressschlag am Knie und musste umgehend ausgewechselt werden.

Am heutigen Freitag war Schmien beim Arzt. „Dieser tippt auf Innenbandriss“, informiert Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt. Eine konkrete Diagnose steht aber noch aus. Eine MRT-Untersuchung nächste Woche soll Klarheit schaffen. Beim FCA hofft man natürlich darauf, dass der Kapitän möglichst glimpflich davongekommen ist. Im „worst case“ droht eine mehrmonatige Zwangspause. Ein längerfristiges Fehlen von Schmien, dem Eigengewächs und „Dauerbrenner“ der Amberger, würde dem Landesliga-Aufsteiger ungemein wehtun. „Mario ist seit Jahren ein absoluter Fixpunkt bei uns. Als Kapitän übernimmt er Verantwortung, bringt enorme Erfahrung mit und gibt der Mannschaft Stabilität“, hatte Reinhardt im Rahmen seiner Vertragsverlängerung über den erfahrenen Abwehrspieler gesagt. Im Spiel gegen Wenzenbach nahm Jonas Pirner seine Rolle ein. Der Neuzugang könnte Schmien auch in den nächsten Wochen vertreten.



Ein wesentlich erfreulichere Meldung gibt es aber auch. Wie der FC Amberg am Freitag mitteilte, wird Marco Seifert auch in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen. Der 31-jährige Sturmtank wurde Anfang März zunächst für die Restrückrunde geholt. Nun steht fest, dass Seifert mindestens bis zur Winterpause für den Landesligisten auf Torejagd gehen wird. „Marcos Verbleib ist sportlich und menschlich wichtig für unser Team“, jubelt der FCA auf seinen sozialen Kanälen. Seiferts Quote nach seiner Rückkehr an den Schanzl kann sich sehen lassen. In bisher acht Punktspielen steuerte er sechs Tore und zwei Assists bei.





Den Saisonauftakt haben die Amberger trotz fünf neuer Spieler in der Startelf gehörig in den Sand gesetzt. An der gezeigten Darbietung bei der 1:5-Auswärtsniederlage gegen SV Wenzenbach gibt es nichts schönzureden. Dem gut organisierten und schnell nach vorne kommenden Mitaufsteiger hatte die Zitzmann-/Lieder-Elf wenig entgegenzusetzen. Fehlender Mut, gepaart mit vielen einfachen Ballverlusten und einem lückenhaften Defensivverhalten hatten diese deftige Auftaktniederlage zur Folge. Nächstes Wochenende will und muss man sich deutlich steigern. Mit der SpVgg Lam schaut dann ein Top-Team der Landesliga Mitte zum ersten Saisonheimspiel vorbei.