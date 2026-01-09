FC Amberg ohne seine Spielertrainer & ein Geheimtipp

Inter Bergsteig geht nicht nur als Titelverteidiger ins Rennen, sondern richtet diesmal auch die Stadtmeisterschaften (Herren, A- und C-Jugend) aus. Beim Herrenturnier ist der SVIB mit zwei Mannschaften vertreten. Im Team I spielen ausschließlich Akteure des Bezirksligakaders mit. Ihr Debüt werden die Winterneuzugänge Markus Barth und Daniel Kardos geben. Team II umfasst Spieler aus dem Kreisklassen-Aufgebot. „Wenn wir die Titelverteidigung schaffen würden, wäre das natürlich super. Vorrang hat aber ganz klar der Spaß und dass sich niemand verletzt. Ich denke, da spreche ich für alle Vereine“, erklärt der sportliche Leiter Nikolei Dürbeck. „Natürlich wollen wir als Ausrichter eine gute und attraktive Rolle spielen. Als Mindestziel spreche ich das Halbfinale aus.“ Mit seiner zweiten Mannschaft möchte der Ausrichter „vielleicht dem ein oder anderen Gegner ein Bein stellen“.



Von der Papierform her gilt der FC Amberg wohl als größter Titelfavorit. Der Tabellenführer der Bezirksliga Nord muss am Samstag jedoch auf seine Spielertrainer Mario Zitzmann und Friedrich Lieder verzichten. „Beide sind leider verhindert, was aber vorher abgesprochen war. Das Coaching übernimmt Ben Burger, der von Manu Donhauser unterstützt wird“, informiert Sportlicher Leiter Roman Reinhardt. Angesprochen auf die Zielsetzung sagt er: „Natürlich versuchen wir das Turnier endlich nach zig Jahren zu gewinnen. Es gilt, nicht zu verkrampft reinzugehen.“ Spaß und Verletzungsfreiheit stehen aber auch beim FCA – der ebenfalls zwei Mannschaften stellt – im Vordergrund.



Nicht zu unterschätzen sind die erfahrenen Mannschaften des Kreisliga-Süd-Spitzenreiters SV Raigering, des FSV Gärbershof und des SC Germania Amberg. Als Geheimfavorit wirft Nikolei Dürbeck noch einen weiteren Namen in den Ring: SG Traßlberg/Poppenricht. Der Gast aus dem Landkreis mit seinem Coach Ilker Caliskan führt die Kreisklasse Süd an und wurde zuletzt beim EEAtec-Cup in Vilseck Zweiter. Auch die Schiedsrichtergruppe Amberg stellt ein Team. Zwar weisen mehrere Spieler Bezirksliga-Erfahrung auf, jedoch ist man natürlich bunt gemischt und dementsprechend überhaupt nicht eingespielt.



Die Chance aufs Weiterkommen ist jedenfalls für alle groß. Denn die ersten Vier jeder Fünfergruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Ab dann wird die Spielzeit von zehn auf zwölf Minuten angehoben. Das Endspiel soll gegen 20.15 Uhr stattfinden.





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: SV Inter Bergsteig, SV Raigering, FSV Gärbershof, FC Amberg II, Schiedsrichtergruppe Amberg

Gruppe B: FC Amberg, Germania Amberg, SG Traßlberg/Poppenricht, SV Raigering II, SV Inter Bergsteig II



