Vohenstrauß (in Rot) zog daheim gegen die Zweitvertretung der SpVgg SV Weiden den Kürzeren. – Foto: Dagmar Nachtigall

FC Amberg nur Remis – Weiden II und Schlicht starten perfekt Bezirksliga Nord, der Sonntag: Vohenstrauß und Arnschwang gehen leer aus

Je ein Heimsieg, ein Auswärtssieg und ein Unentschieden förderte der Abschluss des 2. Spieltags in der Bezirksliga Nord zutage. Sowohl die U23 der SpVgg SV Weiden als auch der 1.FC Schlicht feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel – und damit einen perfekten Saisonsieg. Gemeinsam mit dem SV Hahnbach führen die beiden Teams das Tableau an. Jenen Traumstart verpasste der FC Amberg. Die Zitzmann-/Lieder-Elf musste sich zu Gast beim FC Raindorf mit einem 2:2-Remis begnügen.



Mario Zitzmann (Spielertrainer FC Amberg): „In der ersten Halbzeit machten mit sehr viel richtig, ließen den Ball gut laufen und gingen verdient mit 1:0 und 2:0 in Führung. Wir hätten noch das Dritte nachlegen können. Das war eine super Halbzeit von uns. Uns wurde dann ein Elfmeter verweigert, ehe wir einen Elfmeter gegen uns bekamen. So stand es zur Halbzeit 1:2. In der zweiten Hälfte musste Friedlich Lieder verletzungsbedingt sowie unser Rechtsverteidiger raus, da er mit einem Spieler mit Kopf zusammengerauscht ist. Daher konnten wir nicht so nachlegen, wie wir wollten. Wir hätten hintenraus noch das 3:2 machen können, aber es hätte nicht sein sollen. Letztlich geht das 2:2 in Ordnung, da Raindorf in der zweiten Halbzeit ein wenig am Drücker war, während wir zu viele Fehler gemacht haben. Vom Einsatz her war es aber ein gutes Spiel. Der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen; jeder hat alles reingehauen. Wir müssen nun gucken, uns wieder zu regenerieren.“