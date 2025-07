FC Amberg muss nach Raindorf – Arnschwang reist 220 Kilometer

Gleich vier Freitagsspiele eröffnen in der Bezirksliga Nord den 2. Spieltag. Im Fokus steht vor allem das Gemeindederby SV Hahnbach gegen SF Ursulapoppenricht, das vor wenigen Jahren im Ligabetrieb noch undenkbar war. Sieben Mannschaften pochen auf die ersten Punkte. Darunter der FC Furth im Wald und die SpVgg Schirmitz, die sich heute im Aufsteigerduell gegenüberstehen. Titelfavorit FC Amberg muss am Sonntag zu Gast beim FC Raindorf beweisen, wie stark er tatsächlich ist.

Ungemein erfolgreich war der FC Wernberg durch die Frühjahrsrunde geglitten. Zum Auftakt in die neue Saison gab's unter dem neuen Spielertrainer Bastian Lobinger hingegen einen kleinen Rückschlag. Äußerst unglücklich ging das Heimspiel gegen Raindorf verloren. In der Nachspielzeit vergab man einen Elfmeter. Lobinger sprach hinterher von einer „extrem bitteren Niederlage“ und blickt so auf das heutige Auswärtsmatch beim FC Weiden-Ost: „Mit dem Ergebnis des ersten Spieles können wir leider nicht zufrieden sein, weil man solche Spiele einfach gewinnen muss. Gegen die Ostler müssen wir eine Schippe drauflegen und effektiver agieren, um dort erfolgreich zu sein.“ Die Hausherren starteten mit einem 1:1-Remis gegen Ursulapoppenricht in die Saison.





Und da wären wir auch schon bei den Kickern aus Ursulapoppenricht. Die Sportfreunde fiebern dem Gemeindederby gegen den SV Hahnbach entgegen. Ein Spiel mit viel Brisanz und Prestige. Ob der Aufsteiger beim arrivierten Bezirksligisten etwas holen kann? „Wenn wir es schaffen an unsere hundert Prozent heranzukommen, werden wir als Sieger vom Platz gehen. Es wäre natürlich traumhaft, wenn wir mit weiteren drei Punkten in die Saison starten“, so Hahnbachs Spielertrainer Bastian Freisinger im Vorfeld. Auch sein Pendant auf Upo-Seite, Sven Seitz, ist optimistisch gestimmt: „Unser Kader ist nahezu komplett und deshalb spricht nichts dagegen, dass wir am Ende die drei Punkte mit nachhause nehmen.“



An der tschechischen Grenze kommt es zu einem Aufsteigerduell. Auf beiden Seiten darf man sich Chancen auf die ersten Bezirksliga-Punkte ausrechnen. Diese blieben den Teams am ersten Spieltag noch verwehrt. Der FC Furth im Wald verlor das Derby in Arnschwang mit 0:2. Ein Blitz-Doppelschlag des Gegners, eine frühe gelbrote Karte plus die Hitze ließen die Stoiber-Truppe schnell auf die Verliererstraße einbiegen. Die SpVgg Schirmitz machte sich gegen Hahnbach (1:3) das Leben durch „krasse individuelle Fehler“ (SpVgg-Coach Fabian Hirmer) selbst schwer. Diese Fehler gilt es abzustellen. „Die gezeigte Leistung lässt uns dennoch Hoffnung für die kommende Aufgaben schöpfen“, sagte Hirmer.





Wie Furth und Schirmitz erging es beim Ligastart auch der SG Chambtal. Wobei Trainer Tobias Berger die Niederlage gegen den FC Amberg sicherlich irgendwo einkalkuliert hatte. Beim ersten Heimspiel kommt nun eine Mannschaft mit ähnlicher Kragenweite nach Dalking. Auch für den SV Inter Bergsteig geht es vorrangig um den Klassenerhalt. Zuletzt lieferten sich die Amberger mit der SpVgg Vohenstrauß ein Spektakel – welches sie 3:5 verloren. „Wir haben es nach hinten nicht gut gemacht. Zum Teil waren es kuriose Tore“, resümierte Spielertrainer Helmut Jurek, sagte aber auch: „Die Leistung an sich lässt uns trotzdem positiv nach vorne blicken.“ Eine Sache ist klar: Nach der jeweiligen Auftaktniederlage wollen beide Mannschaften diesmal punkten, um einen Fehlstart zu vermeiden.





Samstag





Das einzige Samstagsspiel markiert ein weiteres Duell zweier Teams, die noch ohne Punkte dastehen. Sowohl der TSV Tännesberg als auch die SpVgg Pfreimd warten zudem noch auf den ersten Torerfolg. André Klahns Tännesberger verloren zuletzt – auf Kunstrasen – mit 0:2 gegen die SpVgg SV Weiden II. Es war eine wahre Hitzeschlacht. „Wir konzentrieren uns auf Pfreimd und wollen da den ersten Dreier einfahren“, richtete Klahn den Blick nach dem Spiel gleich nach vorne. Das gleiche Ziel dürften die Gäste verfolgen. Das Heimspiel gegen Schlicht ging mit 0:4 in die Binsen. Eine gelbrote Karte zur Stunden-Marke war der Knackpunkt für die Hartlich-Crew, die bis dahin eigentlich gut im Spiel war. Schnell einen Haken dahintersetzen und in Tännesberg nicht leer ausgehen, ist das Pfreimder Credo.





Sonntag





Wenig Zweifel ließ der FC Amberg im ersten Saisonspiel aufkommen. Der 3:0-Sieg gegen Aufsteiger SG Chambtal ging auch in der Höhe in Ordnung. Wobei das Amberger Spiel vor allem die erste Halbzeit Luft nach oben ließ. Nach der Pause konnte sich die Truppe von Mario Zitzmann und Fritz Lieder klar steigern, kreierte sich viele Tormöglichkeiten. Daran gilt es anzuknüpfen. Wie stark der FCA tatsächlich ist, muss er nun beim FC Raindorf beweisen. Der Vorjahresachte hat sich mit Karl-Heinz Pittoni einen überaus erfahrenen Trainer an Bord geholt. Der Einstand des 65-Jährigen glückte schon mal, in Wernberg gewann man 2:1 – wenn auch etwas glücklich. Ob Raindorf auch gegen den Titelfavoriten aus Amberg bestehen kann?





Mit einem spektakulären 5:3-Auswärtssieg bei Inter Amberg startete die SpVgg Vohenstrauß erfolgreich in die neue Saison. Dabei bewies die Mannschaft von Trainer Martin Schuster Offensiv-Power und Moral, andererseits leistete man sich in der Defensive auch einige Unachtsamkeiten und lud den Gegner damit zum Toreschießen ein. Ähnliches muss zum Heimauftakt am Sonntag unbedingt vermeiden werden, gastiert mit der zweiten Mannschaft der SpVgg SV Weiden doch ein absolutes Top-Team und Aufstiegskandidat im Vohenstraußer Sportzentrum. Trainer Martin Schuster appelliert an sein Team, vor allem die kämpferischen Tugenden in die Waagschale zu werfen: „Wir treffen auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, welche technisch versiert ist und sicherlich auch taktisch hervorragend eingestellt sein wird. Wir müssen mit absolutem Willen und Leidenschaft agieren. Die Aufgabe ist schwer, nur wenn wir bereit sind hart zu arbeiten und jeder sein Potential ausschöpft, haben wir eine realistische Chance.“ (mwr)







Als erster Tabellenführer der jungen Saison grüßt der 1.FC Schlicht. Beim 4:0-Triumph in Pfreimd spielte den Grünweißen ein Platzverweis an den Gegner in die Karten. Trotzdem – vier Tore in Pfreimd muss man erstmal schießen. Entsprechend selbstbewusst wird die Ellmaier-Elf ihre Heimpremiere angehen. Es reist die DJK Arnschwang in den Vilsecker Ortsteil. Freilich wollen die Gäste die 110 Kilometer weite Heimreise nicht mit leeren Händen antreten. Auch die DJK war zum Saisonstart erfolgreich, feierte gegen Furth einen verdienten 2:0-Derbysieg. Der obligatorische Auswärtspunkt dürfte am Sonntag das Mindestziel sein.