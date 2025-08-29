Newcomer SF Ursulapoppenricht mit Trainer Sven Seitz scheint in der Bezirksliga Fuß gefasst zu haben. Jetzt geht's nach Tännesberg. – Foto: Josef Trummer

FC Amberg muss improvisieren – Spitzenspiel in Raindorf Bezirksliga Nord, 8. Spieltag: Schirmitz braucht bei Weiden-Ost Punkte +++ Chambtal lädt Furth im Wald zum Derby +++ Vohenstrauß oder Schlicht: Wer beißt sich oben fest?

Zwei der Top-Teams aus der Bezirksliga Nord sind bereits am heutigen Freitag gefordert. Der Rangzweite SpVgg SV Weiden II tritt beim SV Inter Bergsteig Amberg an. Einen Katzensprung entfernt, empfängt der personell angezwickte FC Amberg die SpVgg Pfreimd. Am Samstag steht das Topspiel zwischen dem Tabellendritten FC Raindorf und Spitzenreiter SV Hahnbach im Fokus. Tags darauf steigt im Landkreis Cham das Lokalderby der beiden Aufsteiger SG Chambtal und FC Furth im Wald. Zudem geht es für die SpVgg Vohenstrauß und den 1.FC Schlicht im Verfolgerduell darum, sich weiter oben festzusetzen.

Letztlich waren der personelle Engpass nicht zu kitten: In Upo setzte es für den SV Inter Bergsteig Amberg (12., 7) zuletzt eine 0:3-Niederlage. Einen großen Vorwurf wollte und konnte Spielertrainer Helmut Jurek seiner Truppe aber nicht machen. Und als wäre die heutige Heimaufgabe gegen Mit-Tabellenführer SpVgg SV Weiden II (2., 16) nicht schon schwer genug, fehlt den Ambergern nun auch noch Abwehr-Routinier Granit Sejdiu rotgesperrt. „Das wird wieder ein hartes Brett, zumal es kadertechnisch nicht unbedingt besser wird. Aber solche Probleme haben andere Mannschaften auch. Wir gehen frohen Mutes ins Spiel und versuchen etwas Zählbares zu holen“, blickt Jurek aufs Spiel. Die Gäste aus Weiden sind der klare Favorit. Dieser Rolle wollen sie gerecht werden und nach dem jüngsten Heimerfolg gegen den FC Amberg nachlegen.







Es ist vollbracht: Auch wenn's vergangene Woche nicht zum ersehnten Premierensieg reichte, so konnte die SpVgg Schirmitz (16., 1) zumindest den ersten Punkt in der Bezirksliga einfahren. Das überraschende, aber verdiente 2:2 gegen Raindorf dürfte Auftrieb geben. „Wir haben bewiesen, dass wir mit Leidenschaft und Kampfgeist jedem Gegner Paroli bieten können. Wenn wir weiter so arbeiten, werden wir unsere Punkte Schritt für Schritt holen“, sagte Coach Fabian Hirmer. Beim Punkte-Holen sollte der Aufsteiger ja ohnehin bald in die Puschen kommen. Nun geht's zum FC Weiden-Ost (10., 9), der den zweiten Heimsieg der Saison anstrebt und damit seine Heimbilanz (1/2/1) ins Positive ziehen will. Zuletzt bewiesen die Ostler Moral und punkteten in Arnschwang trotz langen Rückstandes noch dreifach. Kampfgeist dürfte auch gegen Schirmitz gefragt sein.





Wieder mal erst um 20 Uhr bestreitet der FC Amberg (5., 12) sein Heimspiel gegen die SpVgg Pfreimd (7., 10). Nach zwei sieglosen Auftritten will die Zitzmann-/Lieder-Elf unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Und ein Dreier wird auch dringend benötigt, um an der Tabellenspitze dranzubleiben. „Das wird kein Selbstläufer. Pfreimd ist seit Jahren eine etablierte Bezirksliga-Mannschaft mit guten Einzelspielern“, warnt Spielercoach Mario Zitzmann gegenüber den Oberpfalz-Medien vor dem Gegner. Personell muss der FCA Abstriche machen, aufgrund von Verletzten, Kranken und Urlaubern. Derweil haben sich die Pfreimder sicherlich einiges vorgenommen. Der 1:0-Derbysieg gegen den FC Wernberg hat gutgetan. „Es geht es zum nächsten Highlight nach Amberg. Nach dem verdienten Derbysieg gegen Wernberg können wir komplett befreit und ohne Druck spielen. Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel und wollen was Zählbares mit nach Hause nehmen“, so Trainer Michael Hartlich.





Die bittere Derbyniederlage in Pfreimd ist abgehakt; längst liegt der Fokus beim FC Wernberg (14., 6) auf der Partie gegen die punktgleiche DJK Arnschwang (13., 6). Beide Teams wollen raus aus der Abstiegszone. Auch wenn die Saison noch jung ist, ist es nicht zu hoch gegriffen, von einem Sechs-Punkte-Spiel zu sprechen. „Nach der Derbyniederlage konnten wir zweimal gut trainieren und richten nun unseren Fokus auf das Heimspiel gegen Arnschwang. Wir wollen zu Hause eine Reaktion zeigen und drei Punkte holen, auch wenn es personaltechnisch nach einer erneut viel zu harten Roten Karte noch schlechter ausschaut. Es gilt zusammenzurücken, die Kräfte zu bündeln und als Einheit die Ausfälle zu kompensieren“, lautet die Einschätzung von Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger.





Tabellenführer gegen Tabellendritter – das Spitzenspiel des Wochenendes steigt zweifelsohne im Landkreis Cham. Der SV Hahnbach (1., 16) hat sich dieses Topspiel durch starke Leistungen in den vergangenen Wochen erarbeitet. Und will auswärts nicht leer ausgehen, das ist das Ziel. Gegen die Offensivabteilung des FC Raindorf (3., 14) um den ligaweiten Top-Torjäger Luca Politanow (10 Saisontore) wird man auf der Hut sein müssen. Sattelfest stand der SVH bislang aber, was die erst sieben Gegentore unterstreichen. Personell muss das Trainerduo der Gäste Abstriche machen, da Johannes Dotzler noch rotgesperrt ist und mehrere Akteure Blessuren haben. Auf dem kleinen Platz in Raindorf könnte durchaus ein Umschaltmoment die Entscheidung bringen.





Sie scheinen endgültig angekommen zu sein in der Liga. Nach einem holprigen Saisonstart haben sich die SF Ursulapoppenricht (8., 10) gefangen. Auf den Heimsieg gegen Inter Amberg ließen die Seitz-Mannen am Mittwoch einen beachtlichen 4:1-Auswärtssieg in Schlicht folgen. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Die nächste Bewährungsprobe für Upo heißt am Sonntag TSV Tännesberg (11., 7). An der Landkreisgrenze will der Aufsteiger nachlegen. Derweil streben die Hausherren die Trendwende an nach drei Spielen ohne Sieg. „Gegen Upo müssen auf jeden Fall Punkte her“, bekräftigt Spielertrainer André Klahn vor dem Match.







In Hahnbach machte die SG Chambtal (15., 6) in der ersten Halbzeit zu viele Fehler. Nach drei Gegentoren sowie zwei Feldverweisen gegen sich war die Partie früh gelaufen. Positiv war, dass man sich im zweiten Durchgang nicht aufgab, was zeigt, dass die Moral der Mannschaft intakt ist. Nichtsdestotrotz müssen die Punkte gegen andere Teams her. So wie diesen Sonntag. Da kommt Mitaufsteiger FC Furth im Wald (9., 9) zum Derby nach Dalking. Die Drachenstädter spielten zuletzt zweimal in Folge 1:1 unentschieden. Vor allem der Punktgewinn gegen formstarke Vohenstraußer war achtbar. Daran will das Team von Trainer Alois Stoiber anknüpfen. Beide Mannschaften kennen sich bestens, spielten letzte Saison noch in der Kreisliga Ost gegeneinander.







Der bisherige Saisonverlauf der SpVgg Vohenstrauß (4., 13) ist ganz zufriedenstellend, wenn es auch noch ein paar Dinge gibt, die unbedingt verbessert werden müssen. Die Abwehr muss noch stabiler werden, um weniger Gegentore zu bekommen. Trainer Martin Schuster fordert von seinen Spielern konzentrierteres Handeln über die volle Distanz. Beim Remis in Furth war es ihm zu undiszipliniert. Spielerisch sieht er sein Team momentan fit aufgestellt. Mit dem 1.FC Schlicht (6., 12) geht's jetzt gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Es gilt, zu Hause die 0:3-Heimpleite aus der Vorsaison auszumerzen. Die Hausherren werden daher alles dafür tun, um die Punkte in Vohenstrauß zu belassen. Auf der anderen Seite möchte Schlicht unbedingt die Scharte der 1:4-Pleite gegen Upo auswetzen. Wer gewinnt dieses Verfolgerduell und bleibt oben dran? (ggr)