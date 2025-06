FC Amberg meldet jungen Neuzugang aus Rieden

„Valentin bringt eine erstklassige Grundausbildung mit, die er durch seine Einsätze in der Kreisliga im vergangenen Jahr ideal ergänzt – perfekt für die Anforderungen auf der defensiven Außenbahn in der Bezirksliga“, sagt Roman Reinhardt, Sportlicher Leiter des FC Amberg, über die Neuverpflichtung.



Graml, der in der Jugend vom SV Raigering ausgebildet wurde, ist beidfüßig und flexibel auf verschiedenen Positionen in der Viererkette einsetzbar. Zudem bringt er eine starke Zweikampfführung mit. Diese Attribute machen ihn aus Sicht der Verantwortlichen zu einer wertvollen Option für das Defensivspiel. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er für den Kreisligisten 1. FC Rieden 33 Punkt- und Testspiele. Mit dem Wechsel zum FC Amberg will der Jungspund nun den nächsten Schritt in seinem fußballerischen Werdegang gehen und sich in der Bezirksliga etablieren.



Gramls neue Mannschaft bestritt am vergangenen Freitag das erste Vorbereitungsspiel. Gegen den SV Raigering aus der Kreisliga gab es einen 3:1-Erfolg. Die Neuzugänge Jamario Carswell und Michel Silva Pereira hatten ihre Tor-Premiere für den FCA, außerdem traf Matthew Carswell. Ambergs neuer Spielercoach Mario Zitzmann bewertete die Leistung im ersten Spiel als in Ordnung, machte aber natürlich auch noch Defizite aus. Zitzmann und sein Trainerpartner Friedrich Lieder wollen in den Vorbereitungsspielen personell rotieren. Den nächsten Vergleich absolviert der Bezirksligist bereits am kommenden Dienstagabend. Es geht zum Bayernliga-Absteiger DJK Ammerthal.