FC Amberg: Lieder und Zitzmann nicht mehr Trainer – Kara übernimmt

Friedrich Lieder (rechts) und Mario Zitzmann müssen beim FC Amberg ihren Hut nehmen. – Foto: Rudi Walberer

Paukenschlag und Überraschung am Schanzl! Der missglückte Saisonstart in der Landesliga Mitte mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen zieht beim FC Amberg nun personelle Konsequenzen nach sich. Wie der FCA am Dienstagvormittag in einer Presseinformation bekanntgibt, sind die beiden bisherigen Spielercoaches Friedrich Lieder und Mario Zitzmann ab sofort nicht mehr als Trainer für die Mannschaft verantwortlich. Lieder verlässt den Verein komplett, der Verbleib von Zitzmann ist aktuell noch in Klärung. Gleichzeitig präsentiert der Traditionsklub bereits eine Nachfolgelösung.

Der Entscheidung seien „intensive Gespräche innerhalb des Vereins am Samstag und Sonntag“ vorausgegangen, teilt der FC Amberg mit. Weiter heißt es: „Nach vier Spielen mit nur einem Sieg haben wir die aktuelle sportliche Situation ausführlich analysiert. Dabei kamen wir zu dem Ergebnis, dass es in der bisherigen Konstellation nicht weitergehen kann und die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt.“



Zitzmann und Lieder bildeten seit Beginn der Saison 2025/26 das Spielertrainer-Duo am Schanzl. Auf Anhieb gelang die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord und die damit verbundene Rückkehr in die Landesliga. „Mit Friedrich Lieder und Mario Zitzmann verbinden uns die gemeinsamen Erfolge der vergangenen Saison. Als Spielertrainer hatten beide maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft in der Bezirksliga Nord, dem direkten Wiederaufstieg in die Landesliga und der Oberpfalzmeisterschaft“, geben die Verantwortlichen zu Protokoll.



