FC Amberg legt nach: Schlicht-Talent Pilhöfer sagt zu

Jakob Pilhöfer ist der nächste Sommer-Neuzugang beim FC Amberg. – Foto: FC Amberg

Beim Bezirksliga-Primus FC Amberg geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Personalmeldung folgt auf Personalmeldung. Nach den Verpflichtungen von Matthias Graf und Dennis Weidner gibt der Verein am Donnerstagvormittag den dritten Neuzugang für die Saison 2026/27 bekannt. Dieses Mal wurde man in der eigenen Liga fündig. Vom 1. FC Schlicht wechselt mit Jakob Pilhöfer ein talentierter Mittelfeldspieler an den Schanzl.

Pilhöfer, der im Januar 21 Jahre alt wurde, ist vor allem im zentralen Mittelfeld einsetzbar, kann jedoch auch flexibel auf weiteren Positionen agieren. Der junge, entwicklungsfähige Spieler soll dem Kader des FC Amberg künftig zusätzliche Optionen geben. Sportlicher Leiter Roman Reinhardt sagt folgendes zu der Neuverpflichtung: „Jakob ist ein junger, ehrgeiziger Spieler mit Entwicklungspotenzial. Er ist variabel einsetzbar und passt sportlich wie menschlich sehr gut in unsere Mannschaft. Zudem kennt er einige Jungs bereits aus der Jugend. Wir freuen uns, dass er sich für den FC Amberg entschieden hat.“



Der Rechtsfuß durchlief die Nachwuchsmannschaften der JFG Obere Vils, mit deren U17 er sensationell in die Bayernliga aufstieg. Seine Mitspieler in der Jugend waren unter anderem die heutigen Bayernliga-Akteure Lukas Schaller (SpVgg SV Weiden) und Konstantin Plankl (DJK Gebenbach). Die letzte Jugendsaison verbrachte Pilhöfer in der U19-Landesliga-Mannschaft des SV Raigering. Zur Saison 2024/25 schloss er sich schließlich dem 1. FC Schlicht an, für den er bisher 36 Spiele in der Bezirksliga Nord absolvierte. In 28 davon stand er in der Startelf. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC Amberg und darauf, meinen Teil zum Teamerfolg beizutragen“, sagt Pilhöfer.



