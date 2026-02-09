FC Amberg landet einen weiteren Transfercoup

Hat dem FC Amberg sein Ja-Wort gegeben: Dennis Weidner. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Weidner ist seit dem Corona-Sommer 2020 fester Bestandteil der DJK Ammerthal und sammelte dort laut Statistik 119 Einsätze in der Bayernliga. In der laufenden Saison stand er in allen 20 Landesligaspielen auf dem Platz und steuerte vier Torvorlagen bei. Zuvor spielte er für den FV Vilseck und den SV Raigering in der Kreis- und Bezirksliga. Ausgebildet wurde Weidner von der SpVgg SV Weiden und vom FC Amberg – zu dem er nun bald zurückkehrt. Der vielseitig einsetzbare Spieler fühlt sich vor allem auf den Außenbahnen beziehungsweise auf der Schiene wohl, kann aber auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. „Seine Erfahrung, Flexibilität und Spielintelligenz sollen dem FC Amberg künftig zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen“, tut sein künftiger Verein kund.



Sportlicher Leiter Roman Reinhardt zeigt sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung – zumal der neue Spieler im besten Fußballeralter steckt: „Dennis ist ein charakterlich starker Spieler mit enormer Qualität. Seine Erfahrung aus der Bayernliga spricht für sich. Er gibt uns neue Optionen im Spiel und ist für uns eine große Verstärkung.“ Weidner selbst sagt zu seinem Wechsel: „Nach sechs prägenden Jahren bei der DJK Ammerthal habe ich mich entschieden, zur neuen Saison zum FC Amberg zu wechseln. Durch eine berufliche Weiterbildung brauche ich künftig etwas mehr Flexibilität, und der Schritt nach Amberg bietet mir die ideale Kombination aus sportlicher Herausforderung und guter Perspektive. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FCA und darauf, Teil dieser ambitionierten Mannschaft zu werden. Gleichzeitig bin ich Ammerthal für die gemeinsame Zeit und das Vertrauen der letzten Jahre sehr dankbar und werde bis zum letzten Tag alles geben.“ Mit dieser Verpflichtung setzt der FC Amberg frühzeitig ein sportliches Ausrufezeichen für die kommenden Spielzeiten und freut sich auf die Zusammenarbeit ab der Saison 2026/27.