FC Amberg lässt aufhorchen: Matthias Graf wird spielender Co-Trainer

Die Tinte ist trocken: Sportlicher Leiter Roman Reinhardt (links) stellt Neuzugang Matthias Graf vor. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Die Verträge mit den beiden Spielertrainern Mario Zitzmann und Friedrich Lieder wurden derweil verlängert. Bald wird aus einem Trainerduo ein -trio. „Mit der Verpflichtung von Graf setzt der FC Amberg einen weiteren Baustein in der sportlichen Weiterentwicklung. Der erfahrene Spieler bringt nicht nur Qualität auf dem Platz mit, sondern soll auch im Trainerteam zusätzliche Impulse setzen und Verantwortung übernehmen“, erklären die Verantwortlichen des FCA in einer entsprechenden Mitteilung an die Presse. Ausschlaggebend für Grafs Wechsel seien neben der sportlichen Perspektive vor allem die klare Ausrichtung des Vereins und die Gespräche mit der sportlichen Leitung gewesen. Graf kenne die Rolle des spielenden Co-Trainers bereits aus den vergangenen Jahren und solle diese Erfahrung nun beim FC Amberg einbringen. „Der FC Amberg sieht in der Erweiterung des Trainerteams einen wichtigen Schritt, um die Arbeit mit der Mannschaft weiter zu professionalisieren und die positive Entwicklung nachhaltig fortzusetzen“, teilt der Klub außerdem mit.



Matthias Graf selbst erklärt gegenüber FuPa: „Beim FC Amberg haben mich vor allem die handelnden Personen um Roman, Zitze und Fritz (Sportlicher Leiter Roman Reinhardt sowie die Spielertrainer Mario Zitzmann und Friedrich Lieder, Anm.d.Red.) mit ihren ambitionierten Zielen und ihrer menschlichen Art überzeugt. Man merkt, dass dort aktuell, auf und neben dem Platz, eine tolle Entwicklung stattfindet. Ich freue mich auf einen Traditionsverein, in dem ein riesiges Potenzial steckt und auf eine intakte Mannschaft“, geht Graf auf die Beweggründe für seine Zusage ein. Der 32-jährige Mittelfeldantreiber kommt mit mächtig höherklassiger Erfahrung an den Schanzl. Er spielte im Herrenbereich für den ASV Burglengenfeld, die DJK Vilzing, den SC Ettmannsdorf und die DJK Ammerthal, ehe er Anfang 2023 nach Burglengenfeld zurückkehrte. Seit letzter Saison bekleidet er dort die Rolle des spielenden Co-Trainers an der Seite von Chefcoach Erkan Kara. Kurz vor Weihnachten wurde publik, dass sich der ASV am Saisonende von Kara und Graf trennen werden.