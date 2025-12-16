FC Amberg krallt sich Gebenbachs Fabian Geitner

Fabian Geitner ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar und kann sowohl defensiv als auch offensiv agieren. Mit seiner taktischen Variabilität eröffnet er dem FCA zusätzliche Optionen im Spielsystem. Zudem ist der Neuzugang kein Unbekannter im Verein: Bereits in der Jugend sowie in der zweiten Mannschaft trug er das Trikot des FC Amberg.



Nach den Stationen SV Inter Bergsteig Amberg, SC Luhe-Wildenau und DJK Gebenbach folgt nun also Rückkehr an den Schanzl. Die Gebenbacher verlässt Geitner nach einem halben Jahr und nur zwei Bayernliga-Einsätzen (ein Tor) schon wieder. Beide Seiten hatten sich sicherlich mehr erhofft. Zuvor bestritt der 27-Jährige für Luhe-Wildenau immerhin 56 Spiele in der Landesliga Mitte.



Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt verrät: „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, Fabian nach Amberg zu holen. Umso mehr freut es mich, dass der Wechsel nun zustande gekommen ist.“ Das Trainerduo Lieder und Zitzmann hofft auf eine sofortige Verstärkung. „Er bringt Erfahrung, Qualität sowie eine sehr gute Mentalität mit und passt sportlich wie menschlich hervorragend in unsere Mannschaft“, ist Reinhardt überzeugt. Der FC Amberg bedankt sich bei der DJK Gebenbach und bei deren Sportchef Erdal Izmire „für den reibungslosen Ablauf des Transfers und freut sich auf die gemeinsame Zeit mit Fabian Geitner“.