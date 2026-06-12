FC Amberg krallt sich Bayernliga-Mann Dominik Späth

Sportlicher Leiter Roman Reinhardt (rechts) mit Neuzugang Dominik Späth. – Foto: FC Amberg

Späth bringt die Erfahrung aus 36 Bayernligaspielen (acht Tore) aus den letzten drei Spielzeiten im Gebenbacher Dress mit, ist im offensiven Bereich flexibel einsetzbar. Der 25-jährige Offensivspieler kann sowohl im Sturm als auch auf der Position dahinter spielen und gibt dem Trainerteam damit zusätzliche Möglichkeiten im letzten Drittel. Für den FC Amberg ist Späth kein Unbekannter. Er wurde in der Jugend unter anderem beim FCA ausgebildet (bis zur U17) und spielte anschließend im Nachwuchsbereich bei der Oberen Vils. Im Herrenbereich machte er beim FV Vilseck auf sich aufmerksam. Von dort führte ihn sein Weg zur DJK Gebenbach, wo er Fünftliga-Erfahrung sammelte. Nun kehrt er an den Schanzl zurück.



Sportlicher Leiter Roman Reinhardt freut sich auf den „Neuen“ und erklärt: „Wir sind sehr froh, dass sich Späthi für unseren Weg entschieden hat. Er wechselt nun von der DJK Gebenbach zu uns, bringt Bayernliga-Erfahrung mit und war früher bereits in unserer Jugend aktiv. Im offensiven Bereich gibt er uns mit seiner Qualität und Flexibilität noch einmal mehr Möglichkeiten. Auch menschlich passt er richtig gut in unsere Truppe.“ Dominik Späth selbst sagt zu seinem Wechsel: „Der Verein hat für mich durch meine vier Jahre in der Jugend einen besonderen Stellenwert und viel Tradition. Die Gespräche waren von Anfang an positiv und unkompliziert. Nach den letzten Jahren mit mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen freue ich mich jetzt auf die neue Aufgabe, auf die Mannschaft und darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein. Gleichzeitig möchte ich mich bei Gebenbach für die vergangenen Jahre und die gemeinsame Zeit bedanken.“