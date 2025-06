FC Amberg komplettiert sein Torwartteam

„Marko überzeugt durch seine starken Reflexe, seine sichere Ausstrahlung und die klare Kommunikation mit der Defensive. Mit seiner Erfahrung und seinem Selbstvertrauen auf der Linie wird er dem Team zusätzliche Stabilität verleihen“, freut sich Ambergs sportlicher Leiter Romand Reinhardt über die Neuverpflichtung.



Smodlaka verbrachte einen Großteil seiner Karriere bei der SpVgg SV Weiden. Im Jahr 2017 wechselte der Kroate vom FC Luhe-Markt ans Wasserwerk. Dort verbrachte er die folgenden acht Jahre durchgehend. Vorrangig kam er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und war hier in den letzten Spielzeiten Stammkeeper, gehörte aber auch zeitweise dem Torhütergespann der „Ersten“ an. Elf Mal kam er in der Landesliga zum Einsatz, zwei Mal in der Bayernliga. Die Bezirksliga Nord – dort wo sein neuer Verein aufschlägt – kennt Smodlaka aus dem Effeff.



Den Verantwortlichen des FC Amberg war es ein Anliegen, zu den beiden jungen Torhütern noch einen erfahrenen Mann in den Kader aufzunehmen. Das ist definitiv gelungen. Seine erste Bewährungsprobe im neuen Torhüterdress hat Smodlaka ja vielleicht schon am kommenden Freitag. Da testet die Zitzmann-/Lieder-Crew erstmals nach der Sommerpause ihre Form. Um 19 Uhr ist Kreisligist SV Raigering zu Gast im Stadion am Schanzl. Weitere Testspielgegner: die DJK Ammerthal, der TV Aiglsbach, der TV Weißenburg und der FC Tegernheim. Am Wochenende des 19./20. Juli geht es wieder um Punkte für den Landesliga-Absteiger.