FC Amberg: Keeper Lalayev kündigt Abschied an

Vislan Lalayev wird dem FC Amberg am Saisonende Lebewohl sagen. – Foto: Matthias Reuss / FC Amberg

„Der Schritt erfolgt mit Blick auf seine sportliche Perspektive und die fehlende Spielzeit in der ersten Mannschaft. Abseits davon hat sich Vislan beim FCA jederzeit absolut korrekt verhalten und zieht die laufende Spielzeit weiterhin voll professionell durch“, schreibt der FC Amberg zu dieser Personalie. Schon jetzt gibt der Ex-Regionalligist dem jungen Torwart warme Worte auf den Weg: „Danke für deinen Einsatz und deine positive Entwicklung im FCA-Trikot. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir sportlich wie persönlich alles Gute!“



Vislan Lalayev war im vergangenen Sommer vom Kreisligisten SV Hubertus Köfering zum FC Amberg gewechselt. Im Verlauf der Herbstrunde stand er für die Bezirksliga-Mannschaft nur in einem Punktspiel zwischen dem Pfosten. Beim 7:1-Kantersieg in Schirmitz wurde er in der zweiten Halbzeit für Stammkeeper Marko Smodlaka eingewechselt. Zwei Mal half er zudem in der A-Klassen-Mannschaft aus. Zuletzt hütete Lalayev das FCA-Tor in der Halle beim zweitätigen Wagner-Cup, den die Truppe auch gewann.



In der Zwischenzeit hat der Bezirksliga-Erste seinen Winterfahrplan festgezurrt. Sechs Vorbereitungsspiele wurden vereinbart. Erster Testgegner ist am Samstag, 7. Februar, der mittelfränkischen Bezirksligist SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf. Gespielt wird in Raigering. Außerdem testet die Zitzmann-/Lieder-Formation gegen den BSC Regensburg, den SV Raigering, den SV 08 Auerbach, die SpVgg Bayreuth II und den TV Parsberg. Das Match gegen Auerbach findet im Rahmen eines Trainingslager in Pilsen statt. Die „Mission Wiederaufstieg“ startet dann am 14. März gleich mit dem Stadt-Derby auswärts beim SV Inter Bergsteig.