FC Amberg jubelt: 1860 München sagt für Testspiel zu

Der FC Amberg wurde als offizieller Auftakt-Gastgeber der Regio-Tour der Münchner ausgewählt. Der Kontakt kam über einen Sponsor zustande. Bei dieser Tour möchten sich die Löwen ihren vielen Fans auch außerhalb Münchens präsentieren. Gemeinsam mit ihrem Hauptsponsor „die Bayerische“ bringt 1860 seine Profimannschaft direkt zu den Fans in die Region – und der Startschuss fällt Anfang Oktober im Stadion am Schanzl.



Für den FC Amberg ist dieses Freundschaftsspiel gegen die 1860-Stars um Kevin Volland und Florian Niederlechner nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine große Auszeichnung: „Es ist etwas Besonderes für unseren Verein, dass wir als Partner für den Auftakt der Regio-Tour ausgewählt wurden. Dieses Event ist eine einmalige Gelegenheit, den FC Amberg überregional zu präsentieren“, erklärt Roman Reinhardt, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten. In die gleiche Kerbe schlagen FC-Abteilungsleiter Matthias Schmien und die weiteren Verantwortlichen, die natürlich auf ein volles Haus hoffen. Der Eintritt ist frei.



„Mit der Regio-Tour setzen die Münchner Löwen ein starkes Zeichen für Nähe zu ihren Fans und zur Region. Der FC Amberg bedankt sich herzlich beim TSV 1860 München und bei 'der Bayerischen' für die Kooperation und freut sich auf einen besonderen Fußballabend vor hoffentlich großer Kulisse“, schreibt der FCA abschließend in einer Pressemeldung. Vor diesem großen Highlight konzentrieren sich die Vilstal-Kicker aber natürlich weiterhin auf den Ligabetrieb in der Bezirksliga Nord. Und da geht es für den Tross vom Trainerduo Lieder/Zitzmann an diesem Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim Tabellennachzügler SpVgg Schirmitz weiter.