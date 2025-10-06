FC Amberg ist bereit für die „Löwen-Invasion“

Die Spieler des FC Amberg freuen sich auf ein echtes Highlight-Spiel. – Foto: Josef Trummer

Irgendwie passt es ja schön zusammen. Einerseits wurde mit Nathaniel Brown ein gebürtiger Amberger zum ersten Mal von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert. Der Shootingstar von Eintracht Frankfurt gehört dem Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland an. Trotz aller Strapazen eines Fußballprofis fährt Brown, der das Fußball-ABC beim TSV Kümmersbruck erlernte, immer wieder in sein Oberpfälzer Heimat. Auch den FC Amberg besuchte er schon.



Wenige Tage vor Browns möglichem Debüt in der Nationalelf weht auch beim FCA die Luft von Profifußball. Zumindest für einen Abend. Die Drittliga-Profis des TSV 1860 München gastieren am morgigen Dienstag (Anstoß 18 Uhr) im Stadion am Schanzl. Jesper Verlaat, Kevin Volland & Co. duellieren sich in einem Freundschaftsspiel mit dem aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Nord.

Diesem Highlight fiebert man beim FC Amberg seit Wochen entgegen. „Wir haben die ganze letzte Woche das Stadion vorbereitet“, berichtet Sportlicher Leiter Roman Reinhardt. „Ein Dankeschön geht an 'die Bayerische', an 1860 München und an unseren Förderverein, dass das Spiel zustande kommen konnte. Es ist eine tolle Möglichkeit sich zu präsentieren. Auch für unsere Spieler ist es was Besonderes und wohl eine einmalige Sache. Alle freuen sich riesig drauf“, sagt Reinhardt, der je nach Wetter mit „bis zu 1500 Zuschauern oder sogar mehr“ rechnet. Für die Invasion der traditionell reisefreudigen Löwen-Fans ist der FCA auf jeden Fall gerüstet: „Organisationstechnisch wären wir auf 2500 Leute vorbereitet.“



Fußballerisch treffen natürlich zwei Welten aufeinander. Was hat sich der Bezirksligist vorgenommen gegen den zurzeit taumelnden Drittligisten, der vor einigen Tagen Trainer Patrick Glöckner vor die Tür setzte? Reinhardt pragmatisch: „Eine sportliche Zielsetzung auszugeben, ist natürlich schwierig. Grundsätzlich soll es ein faires und attraktives Spiel werden, in dem der Spaß im Vordergrund steht. Es heißt das Spiel zu genießen. Von den Profispielern und deren Niveau kann man sicherlich etwas mitnehmen. Wichtig ist, dass sich keiner verletzt.“ Für die Amberger ist es nach den Ligaspielen am Freitag und Sonntag das dritte Match innerhalb von fünf Tagen. „Natürlich hat die Liga Vorrang. Wir nehmen einen Spieler von der Zweiten und einen von der A-Jugend in den Kader dazu, so dass auch wir ordentlich durchwechseln können. Jeder Spieler soll auf seine Einsatzzeit kommen.“





Anders als die Münchner Löwen, ist die Mannschaft vom Spielertrainer-Duo Fritz Lieder / Mario Zitzmann zurzeit gut drauf im Ligabetrieb. Die letzten sechs Spiele wurden allesamt gewonnen. „Dadurch dass wir zuletzt sehr konstant gepunktet haben, stehen wir oben. Natürlich läuft spielerisch noch nicht alles perfekt, aber man erkennt gute Einsätze. Wir gewinnen am Ende die Spiele, was die Qualität und den Willen der Mannschaft zeigt“, berichtet der Sportchef, der aber auch weiß, dass für einen Wiederaufstieg in die Landesliga viel passen muss. „Eine Saison kann so viele Wendungen nehmen. Bisher sind wir von Verletzungen einigermaßen verschont geblieben. Toi toi toi, dass das so bleibt.“



Präsentiert und mitorganisiert wird das Spiel am Dienstag vom Förderverein des FC Amberg. Jener wurde zur laufenden Saison gegründet, setzt sich aus Firmen und Privaleuten zusammen. Kontakte des Fördervereins ermöglichten die Zusage des TSV 1860 München für dieses Freundschaftsspiel im Rahmen der „Regio-Tour“ überhaupt erst.



Und natürlich hat der FCA auch ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Die Sky-Moderatoren Sascha Roos, Didi Hamann und Peter Hardenacke führen durch den Abend. Zudem hat sich die Eishockey-Mannschaft des ERSC Amberg angekündigt. Auf der LED-Videowand werden Tore und Torchancen im Re-View gezeigt. Daneben gibt es eine Tombola, bei der es unter anderem ein von den Spielern signiertes 1860-Trikot zu gewinnen gibt. Der Eintritt ist frei! Für Euch berichtet FuPa live und ausführlich.