FC Amberg: Interims-Trainerlösung fürs Bogen-Spiel

Das Telefon von Roman Reinhardt, dem Sportlichen Leiter des FC Amberg, stand in den letzten gut 24 Stunden kaum noch still. Schließlich drängt nach dem überraschenden Rücktritt von Cheftrainer Andreas Scheler, Co Josef Haas sowie Teammanager Hannes Beer am Mittwoch die Zeit. Eine geeignete Trainerlösung muss her für die ausstehenden Abstiegs-Endspiele in der Landesliga Mitte. Es soll ein externer Mann sein. Fürs kommende Auswärtsspiel beim TSV Bogen (Samstag, 16 Uhr) gibt es aber zunächst mal eine Interimslösung aus den eigenen Reihen.

Die beiden Routiniers und Leistungsträger Benjamin Burger (33) und Maximilian Witzel (28) übernehmen die Amberger Mannschaft am Spieltag interimsmäßig. Sie sollen ihre Mitspieler einstellen auf das so wichtige Spiel in Bogen, das es unbedingt zu gewinnen gilt. Auf den untersten Relegationsplatz müssen in den letzten drei Spielen aktuell zwei Punkte aufgeholt werden. Die direkte Rettung ist seit der 1:7-Abreibung gegen Burglengenfeld nur noch Utopie. „Wer in den restlichen Spielen übernimmt, wird sich am Wochenende entscheiden. Anders ist es in der Kürze der Zeit nicht möglich“, so Sportchef Roman Reinhardt auf Nachfrage. Durch den Trainerwechsel sollen „neue Impulse und eine neue Ansprache“ her. „Deshalb wollen wir einen Externen.“



„Wir werden noch enger zusammenrücken und versuchen, als Mannschaft alles rauszuhauen“, geben sich Burger und Witzel kämpferisch. Letzterer ist mit 14 Saisontoren der Top-Torschütze des Teams, während Burger beim FCA als langjähriger Defensiv-Spezialist vorangeht.



„Wir werden in den restlichen drei Spielen alles reinhauen, um es am Ende in die Relegation zu schaffen“, verspricht derweil Reinhardt vor der Partie in Bogen. „Für den Gegner ist das auch ein extrem wichtiges Spiel. Dennoch gehen wir nun mit der Einstellung in die Spiele rein, sie zu gewinnen. Für uns geht es darum, enger zusammenzurücken.“ Ob Interimscoach Benjamin Burger auf dem Feld mitwirken kann, war am Donnerstag noch fraglich. Positiv dürfte sich die Rückkehrer von Leon Schreiner und Alexander Kloos in den Kader auswirken.