FC Amberg II: Trainer Greger erklärt Rücktritt

Die Entscheidungsträger des FC Amberg müssen sich nach einem neuen Übungsleiter für die zweite Mannschaft umsehen. Rainer Greger hat sein Traineramt zur Verfügung gestellt. Damit endet die Zusammenarbeit nach eineinhalb Jahren. „In offenen und ehrlichen Gesprächen im Winter zur zukünftigen Ausrichtung der zweiten Mannschaft“, schreibt der Verein, habe Greger den Wunsch geäußert, sein Amt nach der Stadtmeisterschaft am vergangenen Samstag niederzulegen. „Nach intensiven Jahren fühlt er sich ausgelaugt und möchte bewusst einen Schritt zurücktreten“, teilt der FCA zu den Beweggründen mit.

Die Abteilungsleitung bedauert Gregers Entscheidung: „Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit, mit der er die Zweite nachhaltig entwickelt, stabilisiert und in der A-Klasse etabliert hat, und wünschen Rainer für seine weitere Zukunft alles Gute“, heißt es.



Rainer Greger übernahm zur Saison 2024/25 die Geschicke beim Unterbau des Bezirksliga-Ersten. Im ersten gemeinsamen Jahr fuhr die neuformierte Truppe die souveräne Meisterschaft in der B-Klasse Süd ein (17 Siege in 18 Spielen) und stieg in die A-Klasse auf. Dort überwintert das Team um Spielführer Dominik Müller auf einem ordentlichen vierten Platz. Trotz der positiven sportlichen Entwicklung trennen sich die Wege von Trainer und Mannschaft jetzt.



In der Vergangenheit hatte Greger bereits mehrere Jugendmannschaften des FC Amberg trainiert. Nach dem freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga, stand er in der Saison 2018/19 an der Seitenlinie der ersten Mannschaft und leitete den Neustart mit ein. Außerdem coachte er in der Vergangenheit unter anderem den FSV Gärbershof und die Zweite der SF Ursulapoppenricht.



Wie geht es weiter beim FC Amberg II? Bis zum Saisonende übernehmen Teamkapitän Dominik Müller (30) und Stefan Böhm (36) als Spielertrainer die Mannschaft. Gemeinsames Ziel ist es, den dritten Platz zum Saisonende zu erreichen. Parallel läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger für die kommende Saison. Dabei soll rasch Vollzug gemeldet werden können. Müller zeigt sich zuversichtlich, in den nächsten Tagen eine Lösung präsentieren zu können.