FC Amberg II: Oktay Türksever erklärt Rücktritt

Oktay Türksever (links) bei seiner Vorstellung als neuer Spielertrainer des FC Amberg II. Sportlicher Leiter Dominik Müller (rechts) muss sich nun um eine Nachfolgelösung bemühen. – Foto: FC Amberg

Anfang letzter Woche vollzog der FC Amberg einen Trainertausch bei seiner Landesliga-Mannschaft. Kurze Zeit später kommt es auch im A-Klassen-Unterbau der Amberger zu einem Wechsel auf der Kommandobrücke. Der erst für diese Saison neuinstallierte Spielertrainer Oktay Türksever gibt ab sofort nicht mehr die Kommandos. Der 36-Jährige teilte der Vorstandschaft des FCA am gestrigen Montagabend mit, dass er sein Traineramt zur Verfügung stellen möchte. Grund: Er bringe aktuell nicht die Energie und Kraft auf, sein Amt so auszuführen, wie es die Mannschaft brauche. Privat sei einiges zusammengekommen.

Die Entscheidungsträger bedauern Türksevers Entschluss, verstehen jedoch dessen Beweggründe: „Wir finden es sehr schade, da sich die Mannschaft in einer guten Entwicklung befunden hat und man gerne mit ihm weitergemacht hätte. Gleichzeitig können wir es aber natürlich auch nachvollziehen. Jetzt sind wir auf der Suche nach einer Lösung. Das kommt natürlich in dieser Phase der Saison überraschend“, erklärt Dominik Müller, der für die sportlichen Belange bei der 2. Mannschaft zuständig ist. In Sachen Trainerlösung befinde man sich bereits in Gesprächen. Laut Müller werde voraussichtlich Jamshid Seifi (29) das Amt des Spielertrainer übernehmen und von Keeper Andre Schneider (31) als Co-Trainer unterstützt. „Es ist aber auch eine externe Trainerlösung möglich.“



Aus den ersten vier Saisonspielen in der A-Klasse Süd sprangen für den FC Amberg II fünf Punkte heraus (1/2/1). Personell gibt es im Moment ein paar Sorgen – insbesondere im Defensivverbund. Dominik Müller selbst hat sich das Kniegelenk gebrochen und sein Innenverteidiger-Kollege hat sich vermutlich das Außenband gerissen. Hinzu kommen die üblichen August-Urlauber. Steht Oktay Türksever der Mannschaft zumindest als Spieler weiterhin zur Verfügung? Dazu Müller: „In der Theorie schon, da wir aktuell Personalprobleme bekommen. Er will das Team nicht hängen lassen, muss aber auch auf sich schauen.“