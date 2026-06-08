FC Amberg holt Sperlich aus Etzenricht zurück

Nick Sperlich trägt ab sofort wieder das Trikot des FC Amberg. – Foto: Verein

„Beim FCA soll er vor allem auf den Außenbahnen zusätzliche Möglichkeiten bringen. Nach seiner schweren Verletzung sammelte Sperlich im vergangenen Halbjahr wieder viel Spielpraxis und kommt nun zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der FC Amberg freut sich auf die gemeinsame Zeit“, tut der FCA in einer entsprechenden Pressemeldung kund. Sperlich selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, nach drei Jahren und mit vielen wertvollen Erfahrungen wieder für meinen Heimatverein auflaufen zu dürfen. Der Kontakt ist über die Jahre nie abgebrochen, weshalb sich dieser Schritt für mich einfach richtig anfühlt. Umso mehr freue ich mich nun auf die neue sportliche Herausforderung und die kommenden Aufgaben beim FC Amberg. Gleichzeitig möchte ich mich beim SV Etzenricht für die gemeinsame Zeit, das Vertrauen und viele schöne Momente bedanken. Ich wünsche dem Verein viel Erfolg für die Zukunft.“



Mit Nick Sperlich holt der Landesliga-Rückkehrer ein Eigengewächs zurück. Nach seiner Jugendzeit beim FCA ging er am Schanzl dann auch seine ersten Schritte im Erwachsenenbereich. Als Noch-A-Jugendlicher sammelte er in der Saison 2017/18 bereits erste Einsätze in den beiden Herrenteams. Drei Mal wurde er in der damaligen Bayernliga-Mannschaft eingewechselt. Bis Mai 2023 spielte Sperlich für die Amberger in der Bezirks- und Landesliga, ehe er sich für einen Wechsel zum SV Etzenricht entschied. Bei den Nordoberpfälzern avancierte er sofort zu einem Leistungsträger im Mittelfeld. Verletzungsbedingt verpasste er die Spielzeit 2024/25 allerdings fast vollständig. In der abgelaufenen Runde bestritt er 22 Landesligaspiele für den SVE, in denen ihm zwei Tore gelangen. Den direkten Wiederabstieg konnte auch Sperlich, der am kommenden Donnerstag seinen 27. Geburtstag, nicht verhindern.



