Kapitän Mario Schmien steht mit dem FC Amberg weiterhin an der Tabellenspitze. – Foto: Thomas Reinhardt

FC Amberg hocheffizient – Upo verliert daheim – Raindorf Derbysieger Bezirksliga Nord, Freitag: Schlusslicht Schlicht verliert auch in Pfreimd +++ Nullnummer zwischen Furth im Wald und Inter Amberg

Am sechsgliedrigen Feiertags-Spieltag in der Bezirksliga Nord konnte der FC Amberg die Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Die Zitzmann-/Lieder-Truppe lieferte sich mit dem heimischen 1.FC Schlicht ein chancenarmes Match. Einen Rückstand via Elfmeter bog der FCA in einen 2:1-Auswärtssieg um. Mit demselben Ergebnis war Ambergs Verfolger FC Raindorf erfolgreich. Auch dessen Erfolg im Lokalderby bei der SG Chambtal fiel unter die Kategorie Arbeitssieg. Jeweils mit 4:2 waren die DJK Arnschwang (in Upo) und die SpVgg Pfreimd (gegen Schirmitz) erfolgreich. Die Partien in Tännesberg und Furth im Wald fanden hingegen keinen Sieger.



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „2:2 gegen Wernberg – ein Ergebnis, mit dem wir irgendwo zufrieden sein können. Dennoch wäre mehr drin gewesen. Wir kamen schlecht ins Spiel und bekamen ein unnötiges Tor durch einen individuellen Abwehrfehler, was ist in der letzten Zeit einfach zu oft passiert. Wir kamen aber sofort wieder zurück. Jeder hat weiter durchgezogen und so drehten wir das Spiel schnell auf 2:1. Durch einen schlecht wegverteidigten langen Ball bekamen wir das 2:2. Obwohl wir in der zweiten Halbzeit eine Viertelstunde lang in Unterzahl agierten, hatten wir die besseren Chancen und hätten den Sieg durchaus verdient gehabt. Es war von der Einstellung, der Laufbereitschaft und dem Kampf ein sehr gutes Spiel und von. Wir nehmen den Punkt mit.“







Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Es war von Anfang an ziemlich viel Dampf im Spiel. Raindorf mit ihrer individueller Klasse hat Druck gemacht, wobei wir das defensiv wirklich gut verteidigt und gut verschoben haben. Wir waren sehr kompakt, haben deren gefährliche Spieler sehr gut in den Griff bekommen. Leider bekamen wir durch einen fragwürdigen Freistoß das 0:1. Nichtsdestotrotz haben wir weitergemacht und erzielten dann den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit haben wir bis zum Gegentor einfach keinen Zugriff mehr bekommen, aber aus dem Grund, weil Raindorf es einfach sehr gut gespielt hat. Leider kassierten wir wieder durch einen unnötigen Freistoß das 1:2. Trotzdem ein Lob an die Mannschaft, die ab diesem Zeitpunkt wieder richtig Wille, Einsatz und Moral gezeigt hat. Zum Schluss haben wir etwas umgestellt und bekamen nochmal zwei guten Chancen nach langen Bällen. Leider wurde der Ball beide Male vor der Linie geblockt. Summa summarum geht der Sieg für Raindorf sicherlich in Ordnung. Und rotzdem wäre es möglich gewesen, dass wir hier einen Punkt mitnehmen – vor allem weil wir nicht aufgegeben haben bis zum Schluss.“









Friedrich Lieder (Spielertrainer FC Amberg): „Das eine Standard-Gegentor kann passieren, doch bis auf den Elfmeter hatte Schlicht keine Chancen. Wir hatten zwar auch recht wenig Chancen, aber unsere zwei haben wir halt eiskalt gemacht. Von daher ist der Sieg in Summe okay. In den letzen Spielminuten hatte der Gegner deutlich mehr den Ball, sind aber nicht durch unsere Defensive durchgekommen. Wir haben die knappe Führung einfach durchgespielt. Aktuell zahlt sich unsere Kontinuität aus.“



Bastian Ellmaier (Trainer 1.FC Schlicht): „Wieder mal eine unnötige Niederlage. Wir starteten gut in das Spiel und erzielten durch einen Standard das 1:0. Nach einer Viertelstunde verloren wir zunehmend den Zugriff aufs Spiel. Bis zur Halbzeit war der FC Amberg am Drücker und verzeichnet mehr Spielanteile. Sie erzielten auch aus einer schlecht verteidigten Defensivsituation den Ausgleich, hier waren wir in zwei Aktionen in Folge einfach unaufmerksam. Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, die deutlich mehr Spielanteile hatte, und verschossen wir schon im vorletzten Spiel einen Elfmeter. Wie es dann so ist, hat der FC seine Nadelstiche gesetzt und gekontert. Wir machten wieder einen Fehler, der zu einem direkten Gegentor führte. Danach haben wir nochmal versucht alles nach vorne zu werfen, konnten das 1:2 aber nicht mehr kontern. Somit steht eine unglückliche Niederlage. Einerseits sind wir natürlich selbst Schuld. Auf der anderen Seite hätten wir Spielverlauf-technisch mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aber so ist Fußball: wer die Tore nicht schießt, der kann nicht gewinnen.“









Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Das Spiel war ziemlich zerfahren. Beiden Mannschaften war die Verunsicherung deutlich anzumerken, wobei wir uns gerade in der ersten Halbzeit vom Amberger Spiel mit langen Bällen haben anstecken lassen. Dies war sicherlich dem Umstand geschuldet, dass keiner einen entscheidenden Fehler machen wollte. Dadurch haben wir es leider versäumt, spielerisch mehr Druck aufzubauen. Jeder Fußballer kennt diese Phasen, in denen man lange Durststrecken durchläuft – plötzlich sind die einfachsten Dinge kompliziert. Wir sind aber zu 100 Prozent bereit, uns selbst am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Es fehlt allein ein Erfolgserlebnis.“









Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Wir sind sehr gut gestartet und verdient 2:0 in Führung gegangen. Dann haben wir das Tempo rausgenommen und aus dem Nichts zwei Gegentreffer hinnehmen müssen. Nach der Halbzeit haben wir wieder mehr Tempo in unser Spiel gebracht. Schirmitz hat es uns lange schwer gemacht. Wir haben das aber dann besser gespielt, verdient noch zwei Tore geschossen und völlig verdient gewonnen.“





