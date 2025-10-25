FC Amberg gewinnt Spitzenspiel – 5:3-Shows in Weiden und Wernberg

Vogelwilde Ergebnisse gab es in der Bezirksliga Nord in der laufenden Saison ja schon zuhauf. Spektakel pur bot auch der heutige Samstag. Zwei Partien endeten jeweils mit 5:3 für die Heimmannschaft. Hierbei wurden die SpVgg SV Weiden II und der FC Wernberg ihrer (vermeintlichen) Favoritenrolle gerecht – während die SpVgg Vohenstrauß und der FC Weiden-Ost auf der Strecke blieben. Im Top-Spiel des Wochenendes behielt derweil der FC Amberg die Oberhand. Rund 300 Zuschauer sahen einen knappen 2:1-Sieg des FCA über Verfolger FC Raindorf, welcher in der letzten halben Stunde auf Messers Schneide lag. Aufgrund von unbespielbaren Plätzen gab es am Samstag auch zwei Spielabsagen – und somit ein verkürztes Programm. Der SV Inter Bergsteig Amberg (gegen die SG Chambtal) und die DJK Arnschwang (gegen Schlicht) mussten ihr Heimspiel absagen.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir sind in den ersten 10, 15 Minuten schwer ins Spiel gekommen, dann aber sehr stark zurückgekommen. Fortan haben wir das Spiel über weite Strecken dominiert – gegen einen sehr guten Gegner, der uns das Leben schwer gemacht hat. Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben noch ein paar Wochen vor uns, in denen wir an die heute gezeigte Leistung anknüpfen wollen.“









Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Der Sieg war auf jeden Fall verdient. Wir waren zunächst richtig am Drücker, erzielten durch einem Standard das 1:0 und stellten relativ schnell – auch verdientermaßen – auf 4:0. Weiden-Ost war nicht ungefährlich, aber auch nicht so richtig zwingend. Mit der zweiten Halbzeit war ich nicht so zufrieden, weil wir den Gegner ziemlich lange im Spiel gehalten haben. Glücklicherweise waren es wir, die dann wieder ein Tor geschossen haben. Man kann sich nicht beschweren über die Leistung; wir sind im September und Oktober ungeschlagen geblieben.“









Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Eine gute erste Halbzeit von uns mit einer verdienten 2:0-Führung. Da waren wir gut im Spiel. Nach der Halbzeit kassierten wir ein Kopfball-Gegentor, wodurch es wieder spannend wurde. Wir haben es nicht geschafft, das 3:1 zu machen. Trotzdem: Am Ende haben wir absolut verdient gewonnen gegen einen technisch starken Gegner. Wir sind glücklich, dass wir weiterhin Erster sind.“