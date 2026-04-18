FC Amberg gewinnt das Spitzenspiel – Hahnbach hadert

Schlüsselszene nach gerade mal 60 Sekunden: Hahnbachs Keeper Patrick Stiegler verletzte sich in dieser Szene am Knie und musste ausgewechselt werden. Parallel erzielte der FC Amberg das Blitz-Führungstor. – Foto: Florian Würthele

Für den FC Amberg steht das Tor zur Landesliga jetzt sperrangelweit offen! Ein einziger Sieg fehlt den Kickern aus dem Vilstal noch, um die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord perfekt zu machen. Der Tabellenführer entschied am Samstag das heißerwartete Spitzenspiel gegen Verfolger SV Hahnbach mit 2:1 (2:1) für sich. 350 Zuschauer auf dem schmucken Sportgelände des ASV Haselmühl sahen einen typischen Abnutzungskampf, in dem die Hahnbacher Mannschaft spielerisch gewisse Vorteile hatte. Die Schlüsselszenen sollten alle im ersten Durchgang passieren. Einmal das schnelle Führungstor des FCA inklusive einer Knieverletzung des Hahnbacher Torwart. Da war gerade mal eine Minute gespielt. Zum Zweiten eine Zehn-Minuten-Strafe an Ambergs Torschützen Marco Helleder. Und dann die erneute Amberger Führung kurz vor der Pause durch eine strittige Elfmeter-Entscheidung.



Mario Zitzmann (Spielertrainer FC Amberg): „Ein sehr schwieriges Spiel. Wir kamen gut rein und machten nach einer Unstimmigkeit in der gegnerischen Abwehr gleich das Tor. Leider Gottes haben wir uns dann durch eine Zehn-Minute-Strafe selbst geschwächt. Zwar wir uns zurückgekämpft, spielerisch war es heute aber kein gutes Spiel von uns. Dafür war die Defensivleistung gut: Wir standen wir kompakt und ließen wenig zu – in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nichts mehr. Im Spiel mit dem Ball haben wir aber noch viel Luft nach oben.“



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „In puncto Torchancen hätte Amberg in der ersten Halbzeit vielleicht noch ein zweites und drittes Tor machen können. Über die 90 Minuten waren wir aber, was das Spiel mit dem Ball angeht, die aktivere und bessere Mannschaft. Für uns ist es bitter. Entscheidend war für mich auch die Zehn-Minute-Strafe. Das war ein Freifahrtschein für Amberg. Sie wechselten den Spieler nach den zehn Minuten direkt aus. Der Schiedsrichter sagte in der Halbzeit, er wolle das Spiel nicht selbst in der ersten Halbzeit entscheiden und gebe dem Spieler deshalb die zehn Minuten. Es war kein überhartes Foul, das ist eine gelbe Karte, damit entkräftet er eigentlich die Regeln. Das ist für ein Wahnsinn und irgendwo lächerlich.“





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